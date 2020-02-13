Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського

Євген Ісаєнко та команда київського «Динамо» не встояли перед одноклубниками з Заґреба Іван Вербицький

Кияни вибули і з юнацької Ліги УЄФА

Команда київського «Динамо» віком гравців не старших 19-ти років припинила виступи в юнацькій Лізі УЄФА.

В дебютному для українського футболу офіційному міжнародному матчі у 2020 році кияни на рідному стадіоні імені Валерія Лобановського поступилися в серії післяматчевих пенальті хорватському «Динамо» з Заґреба. Команди зустрічалися на стадії раунду плей-оф.

В ігровий час українці володіли певною перевагою, але не змогли поставити перед командою, яку очолює екс-наставник львівських «Карпат» Іґор Йовічевіч, невирішуваних завдань. Тож доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті. Її героєм став голкіпер хорватів Ренато Йосіповіч, який відбив два удари киян.

«Динамо» U19 (Київ, Україна) – «Динамо» U19 (Заґреб, Хорватія) – 0:0, по пенальті 3:4

Пенальті: Надольський – 0:0 (воротар). Юларджія – 0:1. Євген Ісаєнко – 1:1. Ніко Янковіч – 1:1 (над поперечиною). Георгій Цитаїшвілі – 2:1. Шіпош – 2:2. Забарний – 3:2. Ґвардіол – 3:3. Вікентій Волошин – 3:3 (воротар). 3:4 – Кірріца

«Динамо» К: Нещерет – Скорко, Біловар, Забарний, Костянтин Вівчаренко – Вікентій Волошин, Богдан Білошевський, Бодня (Надольський, 57) – Георгій Цитаїшвілі, Євген Ісаєнко (к), Шулянський (Віктор Близниченко, 74). Тренер – Ігор Костюк

«Динамо» З: Ренато Йосіповіч – Тін Хрвой, Йосип Шутало, Ґвардіол, Роко Юрішіч – Омар Коцар, Бартол Франьїч (к), Юларджія – Ніко Янковіч, Шіпош, Карріца. Тренер – Іґор Йовічевіч

Судді: Думітру Мунтян – Ліфчу, Вікол (усі – Молдова)

Попередження: Богдан Білошевський (75), Георгій Цитаїшвілі (86) – Шіпош (16), Бартол Франьїч (21), Ренато Йосіповіч (90)

12 лютого. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

Зауважимо, що в груповому турнірі юнацька команда загребського «Динамо» вибила з розіграшу Ліги УЄФА донецький «Шахтар».

Основна команда київського «Динамо» вибула з Ліги Європи на стадії групових поєдинків.

Іван Вербицький, «Главком»