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    Статті

    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського

    • Іван Вербицький
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    Євген Ісаєнко та&nbsp;<span>команда київського &laquo;Динамо&raquo; не встояли перед одноклубниками з Заґреба</span> - Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Євген Ісаєнко та команда київського «Динамо» не встояли перед одноклубниками з Заґреба
    Іван Вербицький

    Кияни вибули і з юнацької Ліги УЄФА

    Команда київського «Динамо» віком гравців не старших 19-ти років припинила виступи в юнацькій Лізі УЄФА.

    В дебютному для українського футболу офіційному міжнародному матчі у 2020 році кияни на рідному стадіоні імені Валерія Лобановського поступилися в серії післяматчевих пенальті хорватському «Динамо» з Заґреба. Команди зустрічалися на стадії раунду плей-оф.

    В ігровий час українці володіли певною перевагою, але не змогли поставити перед командою, яку очолює екс-наставник львівських «Карпат» Іґор Йовічевіч, невирішуваних завдань. Тож доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті. Її героєм став голкіпер хорватів Ренато Йосіповіч, який відбив два удари киян.

    «Динамо» U19 (Київ, Україна) – «Динамо» U19 (Заґреб, Хорватія) – 0:0, по пенальті 3:4

    Пенальті: Надольський – 0:0 (воротар). Юларджія – 0:1. Євген Ісаєнко – 1:1. Ніко Янковіч – 1:1 (над поперечиною). Георгій Цитаїшвілі – 2:1. Шіпош – 2:2. Забарний – 3:2. Ґвардіол – 3:3. Вікентій Волошин – 3:3 (воротар). 3:4 – Кірріца

    «Динамо» К: Нещерет – Скорко, Біловар, Забарний, Костянтин Вівчаренко – Вікентій Волошин, Богдан Білошевський, Бодня (Надольський, 57) – Георгій Цитаїшвілі, Євген Ісаєнко (к), Шулянський (Віктор Близниченко, 74). Тренер – Ігор Костюк

    «Динамо» З: Ренато Йосіповіч – Тін Хрвой, Йосип Шутало, Ґвардіол, Роко Юрішіч – Омар Коцар, Бартол Франьїч (к), Юларджія – Ніко Янковіч, Шіпош, Карріца. Тренер – Іґор Йовічевіч

    Судді: Думітру Мунтян – Ліфчу, Вікол (усі – Молдова)

    Попередження: Богдан Білошевський (75), Георгій Цитаїшвілі (86) – Шіпош (16), Бартол Франьїч (21), Ренато Йосіповіч (90)

    12 лютого. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

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    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Як «Динамо» серед лютого з Європою прощалося. Фоторепортаж зі стадіону імені Лобановського
    Іван Вербицький

    Зауважимо, що в груповому турнірі юнацька команда загребського «Динамо» вибила з розіграшу Ліги УЄФА донецький «Шахтар».

    Основна команда київського «Динамо» вибула з Ліги Європи на стадії групових поєдинків.

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Дно з мулом і ропухами. Чому «Динамо» з тріском вилетіло із Ліги Європи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Георгій Цитаїшвілі ФК Динамо (Загреб) Ігор Костюк Костянтин Вівчаренко Руслан Нещерет Данило Скорко Іґор Йовічевіч Ярослав Надольський Євген Ісаєнко Крістіан Біловар Вікентій Волошин Віктор Близниченко Бернард Карріца Леон Шіпош Ніко Янковіч Едін Юларджія Ілля Забарний Бартол Франьїч Богдан Білошевський Омар Коцар Роман Бодня Роко Юрішіч Йошко Ґвардіол Артем Шулянський Йосип Шутало Тін Хрвой Ренато Йосіповіч
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