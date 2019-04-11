Ломаченко згоден на бій проти скандального Макгрегора



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Василь Ломаченко Newsday

Український боксер впевнений в легкій перемозі над ірландським бійцем

Український боксер Василь Ломаченко не заперечує проти можливого поєдинку за правилами боксу проти скандального ірландського бійця UFC Конора Макгрегора. Про це наш чемпіон за версіями WBO та WBA в легкій вазі розповів у коментарі TMZ.

«Макгрегор – шоумен, а не спортсмен, заробляє гроші. Який бокс? Чи зможе він боксувати проти мене? Не думаю. Можливо, він і непогано боксує, як для аматора. Та в справжньому поєдинку в нього буде мало шансів. Чи погодився б я на такий бій? Звісно. Він був би дуже легким для мене, отримав би задоволення», - зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, Макгрегор провів 2017 року бій за правилами професіонального боксу проти екс-чемпіона в п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера-молодшого. Тоді ірландець програв технічним нокаутом у 11-му раунді.

Василь Ломаченко 12 квітня проводить захист титулу за версією WBA проти Ентоні Кролла.