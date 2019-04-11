Промоутер Усика розповів про зрив об’єднавчого бою Ломаченка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Красюк RingSide24

У квітні Василь Ломаченко мав битися з чемпіоном IBF Річардом Комі

Промоутер українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика Олександр Красюк поділився очікуваннями від бою Ломаченко – Кролла та розвовів про зрив об’єднавчого бою Василя проти чемпіона IBF Річарда Комі.

«Дійсно, було підписано попередню угоду на проведення об’єднавчого бою. Однак чемпіон травмувався. Тому з’явився Кролла. Це обов’язковий захист. То ж об’єднавчим буде вже наступний бій Василя», - розповів Красюк FootballHub.

«Будь-який боксер може програти. Але поразка Ломаченка з Кроллою – це фантастика», - додав промоутер.

Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) 12 квітня проведе в США бій проти британця британця Ентоні Кролли (36-6-3, 13 КО).

Читайте також: Знаменитий промоутер назвав Ломаченка найтехнічнішим боксером з часів легендарного Мохамеда Алі