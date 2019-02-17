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    Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією talkSPORT

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    Василь Ломаченко - Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією talkSPORT
    Василь Ломаченко
    talkSPORT

    Сьогодні Василю, до слова, виповнюється 31 рік!

    Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко очолив рейтинг р4р за версією talkSPORT.

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    Окрім того, до десятки кращих потрапив і абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик, посівши третє місце.

    Другим у рейтингу став американець Теренс Кроуфорд, також у першу п'ятірку увійшли мексиканець Сауль Альварес та представник Казахстану Геннадій Головкін.

    Під час складання рейтингу бралися до уваги результати боксерів і те, як часто вони проводили бої топ-рівня.

    Рейтинг р4р за версією talkSPORT

    1. Василь Ломаченко (12-1, 9 KO)
    2. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO)
    3. Олександр Усик (16-0, 12 KO)
    4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO)
    5. Геннадій Головкін (38-1-1, 34 KO)
    6. Майкі Гарсія (39-0, 30 KO)
    7. Срісакет Сор Рунгвісаї (47-4-1, 41 KO)
    8. Наойя Ініе (17-0, 15 KO)
    9. Еррол Спенс (24-0, 21 KO)
    10. Інтоні Джошуа (22-0, 21 KO)

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