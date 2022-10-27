АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи
Поєдинок киян покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» Київ протистоятиме АЕКу з Ларнаки. Про це повідомляє «Главком».
Команда Мірчи Луческу вже немає шансів продовжити боротьбу у плей-оф раунді Ліги Європи, але має можливість відправитись у Лігу конференцій. Для цього їм потрібно тільки перемагати.
У першому матчі АЕК дуже несподівано переграв київську команду із рахунком 1:0. В цілому «Динамо» не набрало ще жодного залікового балу у цьому розіграші Ліги Європи, у той час, як суперник з Кіпру має три очки в активі.
Де дивитись матч АЕК – «Динамо»?
У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні.
Матч між АЕКом та «Динамо» пройде 27 жовтня на АЕК Арені у Ларнаці. Початок гри — о 19:45.
Раніше український тренер Мирон Маркевич розповів, чи готовий очолити київське «Динамо».
Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.
Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.
У заключному, шостому турі 2 листопада зіграють «Реал» – «Селтік», «Шахтар» – «Лейпциг».
Коментарі — 0