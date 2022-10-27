АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи

Поєдинок киян покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» Київ протистоятиме АЕКу з Ларнаки. Про це повідомляє «Главком».

Команда Мірчи Луческу вже немає шансів продовжити боротьбу у плей-оф раунді Ліги Європи, але має можливість відправитись у Лігу конференцій. Для цього їм потрібно тільки перемагати.

У першому матчі АЕК дуже несподівано переграв київську команду із рахунком 1:0. В цілому «Динамо» не набрало ще жодного залікового балу у цьому розіграші Ліги Європи, у той час, як суперник з Кіпру має три очки в активі.

Де дивитись матч АЕК – «Динамо»?

У прямому ефірі матч покаже медіасервіс Megogo, який є офіційним транслятором турніру в Україні.

Матч між АЕКом та «Динамо» пройде 27 жовтня на АЕК Арені у Ларнаці. Початок гри — о 19:45.

Раніше український тренер Мирон Маркевич розповів, чи готовий очолити київське «Динамо».

Відзначимо, що одвічний супеник «Динамо» донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У заключному, шостому турі 2 листопада зіграють «Реал» – «Селтік», «Шахтар» – «Лейпциг».