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Талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії – ЗМІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії – ЗМІ
Мудрик дав «зелене світло» на перехід
фото: ФК «Шахтар»

Гравець «Шахтаря» Михайло Мудрик може перейти в англійський футбольний клуб «Ньюкасл»

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик має великі шанси змінити клуб у зимове трансферне вікно. Фаворитом у боротьбі за українця став «Ньюкасл». Про це повідомляє Football Insider.

Скаути «Ньюкасла» були присутні на матчі «Селтік» – «Шахтар» (рахунок 1:1) у Глазго. Представники найбагатшого клубу світу спостерігали за 21-річним Михайлом Мудриком, гол якого приніс «гірникам» нічию і гарантовані виступи в єврокубках навесні.

Головний тренер «сорок» Едді Хау є прихильником гри Мудрика і вже схвалив потенційний трансфер українця. Сам вінгер «Шахтаря» вже взимку хоче перейти в один із клубів АПЛ. «Ньюкасл» є одним із головних кандидатів і вже готує пропозицію «Шахтарю». Вінгеру збірної України варіант із «сороками» імпонує – Михайло дав «зелене світло» на перехід, стверджує джерело.

Втім, не виключено, що сам Мудрик відкладе перехід до завершення сезону 2022/23. Якщо «Шахтар» обіграє «РБ Лейпциг» і вийде у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то гравець «гірників» може залишитися, щоб допомогти рідній команді у плей-оф.

До слова, «Ньюкасл» під керівництвом Едді Хау вдало виступає у Прем'єр-лізі. Команда набрала 21 очко у 12-ти матчах і посідає 4 сходинку турнірної таблиці, перебуваючи в зоні Ліги чемпіонів. Заради українця англійському клубу доведеться витратитися, адже «гірники» хочуть отримати €70 млн.

У сезоні 2022/23 Михайло Мудрик зіграв за «Шахтар» 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – п'ять поєдинків, три голи, дві передачі). Контракт українця з «гірниками» розрахований до кінця 2026 року.

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Теги: ФК «Шахтар»

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