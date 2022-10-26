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«Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів

Альона Боженко
glavcom.ua
«Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» не зміг обіграти «Селтік» в 5-му турі Ліги чемпіонів
фото: uefa.com

Нічия гарантувала українській команді участь мінімум у плейоф Ліги Європи

У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» грав проти «Селтіка».  Поєдинок проходив у Глазго на стадіоні «Селтік Парк» і завершився внічию 1:1. 

Голи: 1:0 – 34 Якумакіс, 1:1 – 58 Мудрик.

«Селтік»: Харт, Г.Тейлор, Йенц, Картер-Вікенц, Юранович, Хатате (Тернбулл, 84), О'Райлі, Якумакіс, Хакшабанович (Маеда, 65), Абада (Форрест, 66), Фурухасі (Муй, 66).

Запас: Бейн, Зігріст, Маккарті, Бернабеї, Абільгор, Ролстон.

«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Л.Тейлор, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сікан, 57), Зубков.

Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козік, Петряк.

Рахунок матчу відкрив 34-й хвилині Йоргос Якумакіс. Грецький форвард зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у правий нижній кут воріт – Анатолій Трубін не встиг зреагувати.

На 58-й хвилині з передачі Данила Сікана забив Михайло Мудрик. 

На 71-й хвилині поєдинку Сікан мав приголомшливу можливість вивести «Шахтар» вперед, проте не зміг забити у порожні ворота з кількох метрів після пасу Мудрика. 

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плейоф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У заключному, шостому турі 2 листопада зіграють «Реал» – «Селтік», «Шахтар» – «Лейпциг».

Нагадаємо, «Шахтар» вирушив до Глазго без ключового гравця.

Теги: ФК «Шахтар» ФК «Селтік»

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