«Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів
Нічия гарантувала українській команді участь мінімум у плейоф Ліги Європи
У вівторок, 25 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» грав проти «Селтіка». Поєдинок проходив у Глазго на стадіоні «Селтік Парк» і завершився внічию 1:1.
Голи: 1:0 – 34 Якумакіс, 1:1 – 58 Мудрик.
«Селтік»: Харт, Г.Тейлор, Йенц, Картер-Вікенц, Юранович, Хатате (Тернбулл, 84), О'Райлі, Якумакіс, Хакшабанович (Маеда, 65), Абада (Форрест, 66), Фурухасі (Муй, 66).
Запас: Бейн, Зігріст, Маккарті, Бернабеї, Абільгор, Ролстон.
«Шахтар»: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Л.Тейлор, Степаненко, Судаков (Кривцов, 90), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 90), Траоре (Сікан, 57), Зубков.
Запас: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицький, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Козік, Петряк.
Рахунок матчу відкрив 34-й хвилині Йоргос Якумакіс. Грецький форвард зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у правий нижній кут воріт – Анатолій Трубін не встиг зреагувати.
На 58-й хвилині з передачі Данила Сікана забив Михайло Мудрик.
На 71-й хвилині поєдинку Сікан мав приголомшливу можливість вивести «Шахтар» вперед, проте не зміг забити у порожні ворота з кількох метрів після пасу Мудрика.
Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плейоф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.
У заключному, шостому турі 2 листопада зіграють «Реал» – «Селтік», «Шахтар» – «Лейпциг».
Нагадаємо, «Шахтар» вирушив до Глазго без ключового гравця.
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