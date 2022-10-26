Маркевич очолить «Динамо»? Реакція авторитетного тренера

Мирон Маркевич готовий взятися за амбітний проєкт

Відомий український тренер Мирон Маркевич, який вже тривалий час перебуває у творчій відпустці, розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє FanDay.

Мирон Маркевич готовий очолити амбітний проєкт: «Просто піти попрацювати – це мені не потрібно. Якби якийсь амбітний проект, тоді можна. Адже я люблю, коли є стимул. Коли перед командою ставляться серйозні завдання. В Україні зараз точно нічого серйозного не буде. Інші турботи у всіх. Футбол десь на п'ятому плані. Головне зараз – вистояти, виграти війну».

Також Маркевич відзначив, що у нього погані відносини із власниками «Динамо» – Ігорем та Григорієм Суркісами.

Не забув видатний наставник і про варіант з харківським «Металістом».

«Зараз – ні. Спочатку була домовленість із Красніковим, що якщо команда вийде в УПЛ, можливо, я очолю її. Але коли в «Металісті» Кучер почав непогано працювати, який сенс мені було йти туди? Тому все якось зійшло нанівець», – сказав Маркевич.

Нагадаємо, свого часу Мирон Маркевич очолював збірну України.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.