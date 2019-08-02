Агресивний український боєць Голуб зупинив американця в п’ятому раунді (відео)



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Іван Голуб здобув 17-ту перемогу на профі-рингу Скрін-шот

Іван Голуб здобув свою 17-ту перемогу

Український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Іван Голуб (17-1, 13 KO) достроково зупинив бразильця Жоакіма Карнейро (25-10, 23 KO) в бою, який відбувався на рингу Convention Center у Монровілль (штат Пенсільванія, США).

Поєдинок завершився у п’ятому раунді. У Голуба пройшла атака з акцентованим влучанням по корпусу. Рефері зупинив бій.

До того у Монровіллі відбулася сутичка в рамках першої середньої ваги (до 69,9 кг) між американцем Еріком Вокером (19-2, 9 KO) і домініканцем Хосе Антоніо Абреу (14-6, 8 КО) і завершилася перемогою місцевого фаворита, півфіналіста реаліті-шоу The Contender.