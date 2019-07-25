Чемпіон WBC Вайлдер назвав пійманого на допінгу претендента «придурком року»



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Діонтей Вайлдер у своїй критиці нещадний World Boxing News

Боксер нещадно поглумився над колегою

Чемпіон світу за версією WBC американець Діонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) не пошкодував епітетів, відреагувавши на звістку про вживання допінгу британським боксером Ділліаном Вайтом.

«Виявляється, у вас боксує людина, яка провалила тест на допінг, - написав Вайлдер. - І? наскільки я розумію, мова йде про декілька заборонених препаратів у його організмі. Нагадаю, що цей хлопець і раніше попадався на допінгу (2012 рік, отримав дискваліфікацію на 2 роки).

«Ця дурня коли-небудь припиниться? У нас днями людина загинула фактично в рингу. А ми ручкаємось з ідіотами типу Вайта, які мріють лише про те, щоб будь-якими доступними способами пробитися вище до вершини. І навіть наколотого Вайта Рівас відправив у нокдаун, трохи забракло для перемоги. Одним словом, на цей раз все це лайно спрацювало.

Що він там варнякає? Хоче зі мною битися? Цікаво, скільки ти планував залити в себе допінгу перед зустріччю зі мною, га? Так міг би і передозування схопити... Схоже, він і його промоутер Герн просто кинули WBC. А цей негідник Вайт ще й звинувачував Джошуа у використанні допінгу. Але і Герн хороший. Знав про все, але вважав за краще спробувати зам'яти справу по-тихому.

Ви тільки погляньте на все це лайно! Мене критикують за слова про те, що я нібито збираюся вбити опонента в рингу, а тут ціла пачка таких ось «вайтів» намагається за допомогою допінгу злетіти на наступну сходинку. Це ж можна трактувати як спробу вбивства. А ще вони голосніше за всіх гавкають, що нібито борються проти використання допінгу. чуваки, просто ідіть звідси під три чорти!

Це бокс. Тут буває, коли ви типу одночасно і ненавидите допінг, і любите його. А цей покидьок Вайт однозначно виграв перше місце в номінації «придурок року».