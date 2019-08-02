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    Український боєць переміг нокаутом і став чемпіоном США (відео)

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    Євген Хитров нарешті з титулом - Український боєць переміг нокаутом і став чемпіоном США (відео)
    Євген Хитров нарешті з титулом
    The Ring

    Євген Хитров здолав суперника в шостому раунді

    Бій за вакантний титул чемпіона США за версією USNBC в другій середній вазі (до 76,2 кг) між українцем Євгеном Хитровим (19-2, 16 KO) і Ґабріелем Фемом (11-2, 5 КО) з США, який відбувався на рингу Convention Center у Монровіллі (штат Пенсільванія, США) не пройшов усієї дистанції. Дострокову перемогу святкував Хитров.

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    Українець відшукав вразливе місце в захисті довготелесого американця. У шостому раунді Хитров тричі відправляв Фема на настил рингу ударами по корпусу, після чого бій був зупинений.

    30-річний Хитров був у 2011 році чемпіоном світу серед аматорів. На професійному рингу він провів 21 бій, з який виграв 19 (16 – нокаутом) і два програв. 

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