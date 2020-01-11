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    Американська боксерка побила рекорд Василя Ломаченка (відео)

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    Кларисса Шилдс затьмарила Ломаченка - Американська боксерка побила рекорд Василя Ломаченка (відео)
    Кларисса Шилдс затьмарила Ломаченка
    УНІАН

    Поки Василь любувався «Зеленими чєловєчками», падали його рекорди

    Дворазова олімпійська чемпіонка Кларисса Шилдс в рамках вечора в Атлантік-Сіті здобула впевнену перемогу над хорваткою Іваною Габазін і виборола вакантні пояси WBC і WBO в першій середній вазі.

    Рахунок суддівських записок за підсумками десяти раундів склав 100-89, 100-90 і 99-89 на користь Шілдс.

    Таким чином Шілдс у своєму десятому професійному поєдинку стала чемпіонкою світу в трьох вагових категоріях, побивши рекорд Василя Ломаченка, якому для цього знадобилося 12 боїв.

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    бокс Василь Ломаченко Івана Габазін Кларисса Шілдс
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