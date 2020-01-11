Американська боксерка побила рекорд Василя Ломаченка (відео)
Кларисса Шилдс затьмарила Ломаченка
УНІАН
Поки Василь любувався «Зеленими чєловєчками», падали його рекорди
Дворазова олімпійська чемпіонка Кларисса Шилдс в рамках вечора в Атлантік-Сіті здобула впевнену перемогу над хорваткою Іваною Габазін і виборола вакантні пояси WBC і WBO в першій середній вазі.
Рахунок суддівських записок за підсумками десяти раундів склав 100-89, 100-90 і 99-89 на користь Шілдс.
Таким чином Шілдс у своєму десятому професійному поєдинку стала чемпіонкою світу в трьох вагових категоріях, побивши рекорд Василя Ломаченка, якому для цього знадобилося 12 боїв.
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