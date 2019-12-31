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    Боксер Редкач: Вперше за десять років ввімкнув «1+1» – одного вбили, іншого зарізали

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    Іван Редкач радить розповідати про перемоги, а не про тотальне насильство - Боксер Редкач: Вперше за десять років ввімкнув «1+1» – одного вбили, іншого зарізали
    Іван Редкач радить розповідати про перемоги, а не про тотальне насильство
    Фото із соцмереж

    Спортсмен вражений винахідливістю працівників телеканалу Коломойського

    Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-4-1, 18 KO) зарікся дивитися телевізор через телевiзiйну службу новин на телеканалi «1+1».

    «На цьому негативному телеканалі «1+1» в ТСН щось є гарне, веселе, корисне, взагалі цікаве? Перший раз за десять років ввімкнув цей телеканал, можна ще десять років не вмикати його. Одного вбили, іншого зарізали, посадили. Навіщо напередодні свят такі новини людям показувати?

    Зробили б передачу як спортсмени прославляють нашу країну, найкращі емоції, сльози перемоги чемпіонів. Підвели б підсумок року всіх видів спорту», - порадив Редкач у соцмережі.

    Зауважимо, що 25 січня у Брукліні Іван Редкач (23-4-1, 18 КО) зустрінеться з колишнім чемпіоном світу в двох дивізіонах Денні Ґарсією зі США (35-2, 21 КО).

    бокс Іван Редкач
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