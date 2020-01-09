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    Ломаченко в Instagram поширив відео з російськими військовими і подякою «вєжлівим людям»

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    Зірка Василь у камуфляжі - Ломаченко в Instagram поширив відео з російськими військовими і подякою «вєжлівим людям»
    Зірка Василь у камуфляжі
    Instagram Василя Ломаченка

    Нашому видатному боксерові щораз важче приховувати свої симпатії

    Чемпіон світу в легкій вазі за трьома версіями Василь Ломаченко поділився на власній сторінці в Instagram дивним відео авторства спільноти «Корсунская пустынь».

    Щоб зрозуміти, що то за спільнота, достатньо заґуґлити і перейти на відповідний сайт. Він присвячений популярному серед паломників московської церкви місцю в селі Корсунь Орловської області (РФ).

    На самому сайті є чимало одіозної інформації й відео. Зокрема – посвята загиблому в 2018-му над сирійським небом льотчикові-окупанту Романові Філіпову.

    Ролик, яким поділився Ломаченко – теж начебто про православ’я. Але то лише на перший погляд. У самому відео, головним лейтмотивом якого є «православний – нє значіт, что слабий» - нарізки з так званими «вєжлівими людьми» на кшталт тих, які окуповували в 2014 році Кримський півострів. У записі трапляється російський стяг.

    Показово, що в коментарях українські користувачі Instagram обурені черговим вибриком боксера, тоді як росіяни ставляться до Василевих проявів схвально, затягуючи відому пісню про «мишебратство».

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    бокс Василь Ломаченко спорт поза політикою
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