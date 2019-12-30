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    Найбагатший спортсмен десятиріччя подарував собі на Різдво авто за півмільйона доларів

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    Боксер-мільйонер знається на подарунках - Найбагатший спортсмен десятиріччя подарував собі на Різдво авто за півмільйона доларів
    Боксер-мільйонер знається на подарунках

    Флойд Мейвезер похизувався новим Ролс-Ройсом

    Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер подарував собі шикарний подарунок на Новий рік. Боксер, якого було визнано найбагатшим спортсменом десятиріччя, розмістив у себе в Instagram відео, на якому хизується розкішним білим Rolls-Royse Cullinan, вартість якого оцінюється в близько 500 тисяч доларів. Ось як боксер коментує свою покупку:

    Ще один подарунок собі! Оскільки у мене вже є чорний Rolls Royce Cullinan 2019, єдиним правильним рішенням подарувати собі білий Rolls Royce Cullinan 2020 року для Майямі.

     

    Зазначимо, що без подарунка не залишилася й донька Мейвезера - Іянна. Він подарував їй Mercedes-Benz G63 вартістю в 180 тисяч доларів. 

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    Такий подарнок спортсмен зробив своїй доньці

    За свою кар'єру Мейвезер провів 50 боїв, у яких не зазнав жодної поразки. Forbes визнав його найбагатшим спортсменом десятиріччя 2010-2019, оцінивши статки боксера за цей час у 915 мільйонів доларів. 

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