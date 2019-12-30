Найбагатший спортсмен десятиріччя подарував собі на Різдво авто за півмільйона доларів



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Боксер-мільйонер знається на подарунках

Флойд Мейвезер похизувався новим Ролс-Ройсом

Непереможний американський боксер Флойд Мейвезер подарував собі шикарний подарунок на Новий рік. Боксер, якого було визнано найбагатшим спортсменом десятиріччя, розмістив у себе в Instagram відео, на якому хизується розкішним білим Rolls-Royse Cullinan, вартість якого оцінюється в близько 500 тисяч доларів. Ось як боксер коментує свою покупку:

Ще один подарунок собі! Оскільки у мене вже є чорний Rolls Royce Cullinan 2019, єдиним правильним рішенням подарувати собі білий Rolls Royce Cullinan 2020 року для Майямі.

Зазначимо, що без подарунка не залишилася й донька Мейвезера - Іянна. Він подарував їй Mercedes-Benz G63 вартістю в 180 тисяч доларів.

Такий подарнок спортсмен зробив своїй доньці

За свою кар'єру Мейвезер провів 50 боїв, у яких не зазнав жодної поразки. Forbes визнав його найбагатшим спортсменом десятиріччя 2010-2019, оцінивши статки боксера за цей час у 915 мільйонів доларів.