Золота десятка України. Найкращі спортсмени 2019 року

Український спорт у році, що минає, дарував приводи для гордості

Найкраща в світі дзюдоїстка, непереможний борець греко-римського стилю, перший в українській історії чемпіон світу з біатлону, найкраща в світовій історії фехтувальниця, найперспективніша легкоатлетка світу, перша призерка першості планети зі сноубордингу – в 2019-му український спорт подарував чимало підстав для гордості. І це, якщо мова тільки про кращих із кращих.

За інших умов у цьому рейтингу цілком заслуговували бути 13-річний чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа, чемпіон і володар Кубка Англії, лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко, переможниця юніорського тенісного Wimbledon Дарина Снігур, зірка італійської волейбольної Серії А Олег Плотницький, з яким у складі українська збірна вперше в історії сягнула чвертьфінальної стадії чемпіонату Європи.

Така яскрава палітра перемог демонструє, що попри невтішні прогнози, які ґрунтувалися на занепаді спортивної інфраструктури і відтоку тренерських кадрів, катастрофи в українському спорті з завершенням совєцької і настанням суто незалежної епохи не трапилося.

Нехай і зі збоями, але українська спортивна система таки залишається дієвою. Причому у видах спорту, які вважаються у світі топовими.

Дарина Білодід

дзюдо

У 2019-му 19-річна киянка вдруге в кар’єрі на дорослому рівні виграла чемпіонати світу і Європи. Впродовж року вона з 17-ти проведених сутичок виграла 16, поступившись лише раз – у фіналі Ґран-прі Тбілісі француженці Мелані Клеман. Цю невдачу можна було пояснити тим, що Дарина випадала з тренувального й змагального процесу через травму.

Зрештою, невдача стала додатковим подразником і ту ж Клеман Білодід перемогла у чвертьфіналі ІІ Європейських ігор, котрі паралельно носили статус чемпіонату Європи. В Мінську Дарина стала чемпіонкою. Перемігши в фіналі найлегшої вагової категорії (до 48 кг) росіянку Ірину Долґову. Не менш переконливо Дарина пройшлася й турнірною сіткою чемпіонату світу в Токіо. І, що найважливіше, в фіналі вона здолала господарку татамі, свою основну суперницю Фуну Тонакі. До того ж рік Білодід завершила тріумфом на Grand Slam в Абу-Дабі. Там у фіналі Дарина зборола словенку Марушу Станґар. За дев’ять місяців до першої в житті Олімпіади Білодід виглядає непереможною.

Жан Беленюк

греко-римська боротьба

28-річний киянин у 2019-му виграв усі змагання, в яких брав участь. І парламентські вибори теж, якби їх можна було вважати змаганнями, а політичну партію «Слуга народу» - єдиною командою.

Почалося все із тріумфу на чемпіонаті Європи в Бухаресті, де Жан у фіналі переконливо зборов азербайджанського спортсмена Іслама Аббасова. Для Беленюка це був третій у кар’єрі титул найсильнішого на континенті, а через два місяці він підтвердив його, перемігши на ІІ Європейських іграх у Мінську. І знову переможеним у фіналі виявився Аббасов. Проте ці звитяги не були б варті майже нічого без успішного виступу на чемпіонаті світу, котрий відбувався в Нур-Султані. Завдання Беленюка ускладнювалося тим, що на той час він уже став народним депутатом і намагався парламентських засідань не пропускати. Тренувався борець у вільний час. Як виявилося, уього було достатньо. Відборовся в казахстанській столиці Жан майже бездоганно, переміг у фіналі угорця Віктора Льорінца і вдруге в кар’єрі став найсильнішим на планеті. Разом із тим Беленюк здобув олімпійську ліцензію. Найближчого літа в Токіо він збирається здобути єдиний титул, якого бракує в колекції – олімпійське золото.

Дмитро Підручний

біатлон

У лютому 27-річний на той момент тернополянин став першим в українській історії чемпіоном світу з біатлону. До нього жоден наш біатлоніст-чоловік не перемагав на світових першостях навіть у совєцькі часи.

Та й на початку сезону-2018/2019, який завершився для Підручного настільки тріумфально, ніхто передбачити такого ефектного завершення змагального року не міг. Через травми Дмитро пропустив значну частину підготовки і відповідно змушений був набирати форму в ході етапів Кубка світу. Однак до світової першості в Естерсунді готовність Дмитра була майже ідеальною. Це продемонструвала зокрема спринтерська гонка, в якій українець став четвертим, програвши французові Кентену Фійону-Майє всього три десятих секунди. Однак через добу було історичне переслідування, в якому Підручний випередив усіх, особливо шокувавши головного домінатора сучасного біатлону Йоганнеса Бьо з Норвегії.

Ольга Харлан

фехтування

Впоравшись із проблемами зі здоров’ям, відновившись після операції, в 2019-му 29-річна Харлан спромоглася на видатні досягнення – вона ввосьме виграла чемпіонат Європи і вшосте чемпіонат світу. Не дивно, що Міжнародна федерація фехтування назвала Ольгу найкращою спортсменкою року.

У фіналі чемпіонату Європи в Дюссельдорфі Харлан перемогла незручну для себе суперницю Манон Брюне із Франції, а трохи згодом, у вирішальному бої шаблісток на чемпіонаті світу в Будапешті виграла в найпринциповішої опонентки, олімпійської чемпіонки Ріо-2016 Соф’ї Вєлікої з Росії. Однак сама Ольга пізніше зізналася, що найважчим на змаганнях для неї був чвертьфінальний бій проти землячки Аліни Комащук. Драматичний настільки, що після його завершення обидві суперниці обійнялися і заплакали. Таким чином, Харлан увійшла в історію як перша в історії жіночого фехтування чотириразова чемпіонка світу в особистій першості. Крім того, в 2019 році вона перемогла на Ґран-прі Сеула і на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті.

Василь Ломаченко

бокс

31-річний боксер легкої ваги провів у 2019 році два бої і доповнив свою колекцію третім з чотирьох основних чемпіонським титулом. До звання абсолютного чемпіона залишилося всього нічого.

У квітні на рингу Staples Center у Лос-Анджелесі Василь у четвертому раунді нокаутував британця Ентоні Кроллу. То був обов’язковий захист поясів WBA і WBO, також важливий українцеві з точки зору промоції. Поєдинком з Кроллою він зробив собі додаткову рекламу у великій Британії і наступний бій проти британця Люка Кемпбелла, на кону в якому крім двох Василевих титулів стояв вакантний пояс WBC, проводив уже на O2 Arena в Лондоні. Переміг Ломаченко переконливо, хоча на цей раз і не достроково. Тепер у 2020-му основною метою Василя є зустріч з американцем Теофімо Лопесом, котрий побив ґанця Річарда Коммі і став чемпіоном за версією IBF. Якщо сторони зможуть домовитися, то поєдинок стане однією з основних подій світового боксерського календаря в 2020-му.

Ярослава Магучих

легка атлетика

18-річна українка стала однією з найяскравіших легкоатлетичних зірок року, що минає. Вона отримала визнання «зірки, яка сходить» у легкій атлетиці в світі та Європі, а також нагороджена трофеєм Петра Нуровскі, як найкраща молода спортсменка Старого світу.

Нічого дивного немає, адже в 2019-му Ярославі підкорилося кілька унікальних досягнень. Влітку вона ще в 17-річному віці стала наймолодшою в історії переможницею етапу «Діамантової ліги» і стрибнула на цих змаганнях на два метри. До Магучих ця гросмейстерська висота в такі юні роки не підкорювалася нікому. Окрім того, Ярослава стала чемпіонкою Європи серед юніорів на змаганнях, які відбувалися в Буросі. А вінцем став дорослий чемпіонат світу в Досі. Там Ярослава демонструвала фантастичні стрибки і врешті зупинилася на результаті 2,04 метри, що рівняється молодіжному світовому рекорду, лише на прохання свого тренера Тетяни Степанової. Наставниця побоювалася, щоб юна підопічна не травмувалася. Так чи інакше, Магучих тоді показала однаковий з росіянкою Марією Ласіцкене результат і здобула срібло, поступившись лише за кількістю спроб.

Аннамарі Данча

сноубординг

29-річна закарпатка, яка змагається в паралельному слаломі, переписала історію українського сноубордингу. В лютому вона стала першою представницею нашої держави, якій вдалося виграти медаль чемпіонату світу.

Історична подія трапилася в американському Пар-Сіті (штат Юта). Аннамарі на шляху до фіналу здолала трьох суперниць. Найстатуснішою з-поміж тих звитяг була перемога у півфіналі над призеркою Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані Рамоною Терезією Гофмайстер з Німеччини. І тільки у фінальному протистоянні з призеркою чотирьох етапів Кубка світу Жюлі Цоґґ зі Швейцарії Данча поступилася. Втім, її успіх не може не вражати. Особливо з урахуванням, що сноубордингом в Україні займається лічена кількість людей, в основному фанатів своєї справи, які найчастіше тренуються за власний кошт.

Михайло Романчук

плавання

У серпні в корейському Кванджу 23-річний рівнянин виграв єдину медаль української збірної з плавання на чемпіонаті світу.

Вдруге в своїй кар’єрі Романчук став срібним призером світової першості на дистанції 1500 м вільним стилем. Цього разу дистанції Михайло подолав дистанцію за 14.37.63. Німцеві Флоріану Веллброку Михайло програв трохи більше секунди. Власне, Веллброк і попередній чемпіон на цій дистанції Ґреґоріо Пальтрінієрі з Італії будуть основними суперниками Романчука на Олімпіаді-2020. Наш спортсмен уже розпочав підготовку до головного старту чотириріччя і, а тому не варто дивуватися, що Михайло залишився без медалей на недавньому чемпіонаті Європи на короткій воді. Українець виступав на тлі навантажень.

Олег Верняєв

спортивна гімнастика

На початку 2019 року 26-річний донеччанин переніс дві операції на гомілкостопних суглобах обох ніг. Повернення в спорт видалося вельми болючим і це відобразилося на квітневому виступі на чемпіонаті Європи. Для Олега то були перші після 2014 року змагання, з яких він повернувся без нагороди.

Втім, ця невдача лише додатково мотивувала Верняєва. Влітку на ІІ Європейських іграх у Мінську Олег підіймався на подіум відразу тричі – був чемпіоном у вправах на брусах, а срібло здобував у багатоборстві і вправах на коні. Та основним стартом року був чемпіонат світу в Штутґарті. Там Олег виграв бронзу, але ця медаль стала історичною. Річ у тім, що до Верняєва призером першостей планети в індивідуальному багатоборстві не був ще жоден український гімнаст. Поступився Верняєв тільки росіянам Артурові Далалояну та Нікіті Нагорному, але сподівається здійнятися на вершину в олімпійському Токіо. Перемога в багатоборстві – це те, що мотивувало Олега залишатися в спорті після золота у вправах на брусах і срібла в багатоборстві на Олімпіаді в Ріо.

Марина Бех-Романчук

легка атлетика

У 2019-му найкраща українська стрибунка у довжину здобула золото Всесвітньої універсіади в Неаполі і срібло чемпіонату світу в Досі. Крім того, в активі марини особиста бронза і командне золото ІІ Європейських ігор.

Зрештою, до десятки найкращих Бех-Романчук увійшла найперше завдяки першій у своїй кар’єрі медалі чемпіонату світу. 24-річна спортсменка вирвала у Досі срібло завдяки блискучій заключній спробі на 6,92 метра і поступилася тільки непереможній на цей час німкені Малайці Мігамбо. У вирішальний момент Марина традиційно проявила свої найкращі риси – вміння зосереджуватися і демонструвати бійцівський характер. У 2018-му вона в заключній спробі вирвала срібло чемпіонату Європи. Зараз повторила те саме на світовому рівні.

Іван Вербицький, «Главком»

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