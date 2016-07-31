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    Американські ЗМІ пишуть, що Росія і сама може бойкотувати Олімпіаду-2018

    Станеться це у тому випадку, якщо країні заборонять використовувати прапор і гімн
    Газета The New York Times опублікувала статтю про допінгові щоденники колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії, інформатора WADA Григорія Родченкова. До цього матеріалу, зокрема, додається рукописний текст – кілька сторінок зі щоденника. За даними видання, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не сумнівається, що російська
    • Сьогодні, 07:16
    • Розсилка
    Фото &laquo;РИА Новости&raquo;
    Фото «РИА Новости»

    Станеться це у тому випадку, якщо країні заборонять використовувати прапор і гімн

    Газета The New York Times опублікувала статтю про допінгові щоденники колишнього глави Московської антидопінгової лабораторії, інформатора WADA Григорія Родченкова.

    До цього матеріалу, зокрема, додається рукописний текст – кілька сторінок зі щоденника.

    За даними видання, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не сумнівається, що російська влада брали участь у махінаціях з допінг-пробами.

    Зазначається, що навіть, якщо комітет не заборонить збірної Росії брати участь в Олімпіаді-2018, то країна сама розгляне питання про зняття зі змагання.

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    Швидше за все під, забороною на турнірі опиняться гімн і державна символіка. Тобто спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором і без національного гімну.

    Ці обмеження МОК прирівняє до офіційної заборони у турнірі. Через це Росія може і бойкотувати Ігри-2018.

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    Сторінка зі щоденника Родченкова

    Зазначається, що свій щоденник Родченков вів велику частину життя, і кожен день докладно записував туди події, що відбулися з ним. У ньому він розповідає, куди ходив, з ким говорив, і навіть – що їв.

    Родченков вперше розповів про побудовану з його участю допінгову програму у Росії саме зі сторінок The New York Times у травні 2016-го. Його щоденників раніше ніхто не бачив.

    Очікується, що на засіданні виконкому МОК у Лозанні 5-7 грудня буде прийнято рішення про участь росіян в Іграх у Пхьончхані.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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