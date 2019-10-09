Американський боксер українського походження вважає, що команда Усика його обманула



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джоуї Давейко. Цей чоловік розраховував на бій із Усиком worldboxingnews.net

Давейко розраховував на бій з Олександром

Міцний американський джорнімен суперважкої ваги Джоуї Давейко (20-7-4, 11 KO) накинувся з критикою на адресу промоутерської компанії Matchroom Boxing, яка, як він вважає, пообіцяла йому 12 жовтня в Чикаґо (США) бій проти Олександра Усика (16-0 , 12 КО), а потім оголосила, що з українцем буде боксувати Чезз Візерспун (38-3, 29 КО).

«Минулого вечора вони прислали мені контракт на бій з Усиком. Я підписав його і тут же повернув їм. От лайно! - обурюється в Instagram у промоутера Едді Герна 29-річний боксер. - Мені говорили, що йому потрібен прохідний бій, так як злетів суперник. Matchroom мене ошукав!»

Пізніше він додав ще трохи своєї думки, але вже коректніше. «Лайно, а не бій, - мило висловився Джоуї про поєдинок Усик - Візерспун. – Едді Герн, ти ж знаєш, що це лайно!»

Відзначимо, що після того, як навесні Давейко відмінно відпрацював спаринг-партнером на той час чемпіона світу Ентоні Джошуа, в Matchroom запропонували йому боксувати в рамках якогось їх шоу.

Читайте також: Вже цієї неділі українці в прямому ефірі зможуть побачити дебют Усика в суперважкій вазі

Джерело: vringe.com