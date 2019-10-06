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    Денис Беринчик здобув 12-ту перемогу на профі-рингу і став ще ближчим до Ломаченка (відео бою)

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    Денис Беринчик скромно, але впевнено рухається нагору - Денис Беринчик здобув 12-ту перемогу на профі-рингу і став ще ближчим до Ломаченка (відео бою)
    Денис Беринчик скромно, але впевнено рухається нагору
    Ukrainian Boxing Arena

    Українець тріумфував на рингу броварського «Терміналу»

    Українець Денис Беринчик (12-0, 7 КО) здобув впевнену перемогу в головному поєдинку вечора у Броварах.

    Срібний призер Олімпіади-2012 у домінуючому стилі переміг 24-річного мексиканця Патріціо Лопеса (26-4-1, 19 КО) одноголосним рішенням суддів і вдруге захистив свій титул WBO International в легкій вазі. Результати суддівських записок наступні – 120:108, 120:108, 120:109.

     

    Нагадаємо, що чемпіоном світу за версією WBO, по щабелях якої просувається Беринчик, є інший український боєць Василь Ломаченко.

     Читайте також: Відео нокауту, після якого суперника українця Митрофанова винесли з рингу на ношах
    бокс Василь Ломаченко Денис Беринчик WBO
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