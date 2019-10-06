Денис Беринчик здобув 12-ту перемогу на профі-рингу і став ще ближчим до Ломаченка (відео бою)
Денис Беринчик скромно, але впевнено рухається нагору
Ukrainian Boxing Arena
Українець тріумфував на рингу броварського «Терміналу»
Українець Денис Беринчик (12-0, 7 КО) здобув впевнену перемогу в головному поєдинку вечора у Броварах.
Срібний призер Олімпіади-2012 у домінуючому стилі переміг 24-річного мексиканця Патріціо Лопеса (26-4-1, 19 КО) одноголосним рішенням суддів і вдруге захистив свій титул WBO International в легкій вазі. Результати суддівських записок наступні – 120:108, 120:108, 120:109.
Нагадаємо, що чемпіоном світу за версією WBO, по щабелях якої просувається Беринчик, є інший український боєць Василь Ломаченко.