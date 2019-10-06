Відео нокауту, після якого суперника українця Митрофанова винесли з рингу на ношах



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Безжальний Дмитро Митрофанов Ukrainian Boxing Arena

Це виглядало моторошно і вражаюче водночас

Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (7-0-1, 5 КО) в андекарті поєдинку Денис Беринчик – Патріціо Лопес Морено на рингу броварського «Терміналу» завершив бій страшної сили ударом.

Суперник Дмитра, серб Новак Радуловіч (9-4-1, 4 КО) три раунди приймав на себе бомбардування українця, а в четвертому пропустив важкий боковий від Митрофанова.

Серб не зміг піднятися – його забрали з рингу на ношах.

Для Митрофанова це сьома перемога у восьми поєдинках на професійному рингу. П’ять з них він закінчив достроково.