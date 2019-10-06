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    Відео нокауту, після якого суперника українця Митрофанова винесли з рингу на ношах

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    Безжальний Дмитро Митрофанов - Відео нокауту, після якого суперника українця Митрофанова винесли з рингу на ношах
    Безжальний Дмитро Митрофанов
    Ukrainian Boxing Arena

    Це виглядало моторошно і вражаюче водночас

    Український середньоваговик Дмитро Митрофанов (7-0-1, 5 КО) в андекарті поєдинку Денис Беринчик – Патріціо Лопес Морено на рингу броварського «Терміналу» завершив бій страшної сили ударом.

    Суперник Дмитра, серб Новак Радуловіч (9-4-1, 4 КО) три раунди приймав на себе бомбардування українця, а в четвертому пропустив важкий боковий від Митрофанова.

    Серб не зміг піднятися – його забрали з рингу на ношах.

     

    Для Митрофанова це сьома перемога у восьми поєдинках на професійному рингу. П’ять з них він закінчив достроково.

     Читайте також: Українець Дерев’янченко заслужив овацію публіки в Нью-Йорку за бій з легендарним Головкіним
    бокс Дмитро Митрофанов
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