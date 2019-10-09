20 років тому збірна України з футболу провела історичний матч в Росії

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коли Шевченко забив гол, то весь Київ стояв на вухах

20 років тому.

Збірна України проти Московії. В Москві на «Лужніках». Ключовий матч у відбірковій групі на Чемпіонат Європи. Ажіотаж був шалений.

Останні хвилини матчу. Ми програємо. І тут заробляємо штрафний десь далеко на фланзі, позиція абсолютно не гольова. До м’яча підходить Шева і ніби має робити подачу. А далі стається те, про що писати зайве. Кожен може і зараз ютубі подивитися. Гол!!!!

Кричав біля телевізора так, що наступного дня говорити не міг. Кричав так не сам — весь Київ на вухах стояв. Коли наша збірна чи «Динамо» програє якісь важливі матчі — завжди згадую, про найважливіші ігри в історії — перемогу над Московією в Києві (3-2) і той матч на «Лужніках». Найважливіші матчі в історії ми виграли, все інше за принциповістю в жодне порівняння не йде.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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