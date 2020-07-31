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    Футболісти «Металіста» пом’янули померлого від коронавірусу лікаря (фото)

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    Ашот Худаєв був легендою за життя - Футболісти «Металіста» пом’янули померлого від коронавірусу лікаря (фото)
    Ашот Худаєв був легендою за життя
    Світлина - ФК «Металіст-1925»

    Ашот Худаєв прожив 48 років

    Футболісти харківського «Металіста-1925» вийшли на матч 27-го туру чемпіонату України в першій лізі в футболках зі зображенням колишнього лікаря свого клубу і національної збірної України Ашота Худаєва, котрий напередодні пішов з життя після ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією.

    Худаєв був легендою «Металіста». В клубі він відпрацював понад 20 років і пережив із ним вибування в першу лігу, вихід у Лігу чемпіонів, фактичний розпад колективу і недавнє відродження. Ашот двічі, у 2010-му і 2016 роках з ініціативи Мирона Маркевича входив у медичний штаб національної збірної України з футболу. В першому випадку він як Маркевич затрималися в команді ненадовго, а ось друга каденція Худаєва тривала чотири роки і обірвалася трагічно.

    2020_mykolayiv-khudaev
    Харків'яни присвятили гру в Миколаєві Ашотові Худаєву

    Зауважимо, що «Металіст-1925» матч у Миколаєві програв 2:3 (за харків’ян забивали Дмитро Поспєлов і Лукас Вентура, в суперників хет-трик на рахунку Вадима Яворського).

    Слобожанці продовжують боротися за одне з трьох перших місць, які дають право вийти у Прем’єр-лігу. За три тури до фінішу вони шості, маючи в активі 47 очок. Від третього місця команду відділяє шість пунктів.  

     Читайте також: Футболіст мадридського «Реалу» заразився коронавірусом
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