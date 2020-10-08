Андрій Шевченко пояснив, чому збірна України рекордно програла Франції



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Андрій Шевченко задіяв у матчі з Францією чотирьох абсолютних дебютантів, зокрема Олександра Зубкова (справа) Світлина - УАФ

Головною причиною невдачі тренер вважає молодість підопічних

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку від Франції (1:7) у товариському матчі.

«У нас дуже багато проблемних позицій, - каже Андрій Миколайович. – Ми не розуміємо, яка кількість гравців у нас буде, кого зможемо довикликати. Дуже важка ситуація, але ми повинні з неї виходити. Ми викликали практично молодіжну збірну. Далі у нас матчі з Німеччиною та Іспанією. Футболісти «Шахтаря» будуть проходити тести на коронавірус 8 жовтня. Тоді і буде зрозуміло, яка ситуація.

Потрапивши в таку ситуацію, гравці поставилися до матчу з тієї серйозністю, з якою могли. Гравці, які виходили на поле, намагалися грати. Порівнювати команди взагалі неможливо, але якісь шматочки, особливо початок другого тайму, у нас добре вийшли. Все хороше ми будемо забирати. Те, що сталося сьогодні – збіг обставин, які є. Збірна Франції – чемпіонка світу, одна з найкращих команд. Ми не змогли виставити наш найсильніший склад, щоб хоча б спробувати конкурувати з ними.

Це футбол, він складається з епізодів. У нас було кілька моментів, коли ми могли хоч якось поліпшити ситуацію за рахунком: потрапили в стійку, був вихід один на один. Тобто ми створювали ситуації, які могли реалізувати. Для глядачів було б цікавіше побачити ще кілька м'ячів. Більше додати нічого».

Також Шевченко пояснив, чому в Сен-Дені не грало ряд досвідчених гравців із числа тих, які здорові, зокрема капітан «Динамо» Сергій Сидорчук.

«Наступні наші два матчі – офіційні, - нагадує тренер. – І Сидорчук, і Караваєв, і інші динамівці провели дуже багато матчів. Сьогодні вони не грали, бо ми повинні планувати наші наступні зустрічі. Я повинен планувати наступні два матчі з тими гравцями, які зараз є. Поки у нас немає воротаря, він один. Намагаємося довикликати когось. Але він не може приїхати прямо зараз, а повинен пройти тест на Covid-19 (ймовірно, мова про Микиту Шевченка із «Зорі», який вже до викликаний – «Главком»). Ми не розуміємо, зможе він приїхати чи ні. Тому ми працюємо з тим колективом, який є. Це 18 осіб і один воротар».

10 і 13 жовтня збірна України гратиме у Києві в рамках Ліги націй проти німців та іспанців.