У підручнику зі всесвітньої історії для 11 класу з безліччю помилок оспівані спортивні успіхи України

Тетяна Ладиченко (у центрі з трояндою) написала десятки підручників з історії Світлина - Національний педагогічний університет імені Драгоманова

Авторкою праці є професорка Тетяна Ладиченко

У підручнику зі всесвітньої історії для учнів 11-го класу його авторка Тетяна Ладиченко в двох абзацах розповіді про успіхи українського спорту наробила безліч помилок.

Скажімо, нинішнього наставника футбольної збірної України, володаря «Золотого м’яча» найкращому футболістові Європи 2004 року Андрія Шевченка школярам презентовано як гравця італійського «Ювентуса». Андрій за цей клуб не виступав ніколи, натомість став легендою іншої легендарної італійської команди – «Мілана».

Оксана Баюл представлена «першою олімпійською чемпіонкою з фігурного катання», що неправильно в усіх розуміннях, адже вперше фігуристи були представлені в програмах Олімпіад ще в Лондоні-1908. Першою чемпіонкою серед жінок тоді була британка Медж Сайєрс. Серед українців першим фігуристом-олімпійським чемпіоном в Альбервіллі-1992 став Віктор Петренко. А Баюл у Ліллегаммері-1994, якщо бути точним до кінця, стала першою чемпіонкою Ігор, на яких Україна виступала незалежною командою.

Ще одна помилка – нинішній глава Національного олімпійського комітету Сергій Бубка названий стрибуном у висоту. Це правда лише частково, бо насправді Сергій Назарович є рекордсменом світу у стрибках з жердиною.

Крім того, пані Лидиченко припустилася й звичної для людей з совєцькою освітою мовленнєвої помилки. «До символічної збірної кращих спортсменів України увійшли…», - авторка вжила прикметник «кращих» замість «найкращих», як російську кальку слова «лучших».

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Зауважимо, що Тетяна Ладиченко – професорка, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, завідувачка кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін.

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