Шевченко розхвалив збірну Іспанії перед поєдинком в Лізі націй



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Шевченко на передматчевій прес-конференції Світлина - УАФ

На думку Шевченка, іспанська команда є однією з кращих в світі

Тренер національної команди України Андрій Шевченко прокоментував майбутній поєдинок Ліги націй зі збірною Іспанії, який пройде сьогодні на стадіоні «Альфредо Ді Стефано».

Коуч «жовто-блакитних» високо оцінив роботу свого візаві Луїса Енріке.

«Сила збірної Іспанії – у її чудових виконавцях. Це одна з кращих команд світу. Я дуже поважаю її головного тренера Луїса Енріке. Упевнений, він чудово підготував команду до виступу в Лізі націй, - підкреслив Шевченко. – Іспанська збірна вже багато років є прекрасним колективом із чудовими футболістами. Вона завжди дотримуються своєї системи гри та плану на матч. Іспанський футбол завжди домінував на міжнародній арені й домінує зараз. Тут є чудові менеджери та великі клуби».

Також тренер оцінив нинішній стан Андрія Ярмоленка, назвавши вінгера справжнім професіоналом.

«Він дуже любить національну команду, завжди приїздить до неї та працює з великою віддачою. Я радий, що він відновився після травми та бореться за місце у складі. У поєдинку зі Швейцарією він нам дуже допоміг, і загалом я радий, що Андрій набирає свої кращі кондиції», - зізнався Шевченко.

Гра Іспанія – Україна стартуватиме сьогодні о 21:45.

Нагадаємо, що майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності.

Джерело: УАФ