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    Шевченко розхвалив збірну Іспанії перед поєдинком в Лізі націй

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    Шевченко на передматчевій прес-конференції&nbsp; - Шевченко розхвалив збірну Іспанії перед поєдинком в Лізі націй
    Шевченко на передматчевій прес-конференції 
    Світлина - УАФ

    На думку Шевченка, іспанська команда є однією з кращих в світі

    Тренер національної команди України Андрій Шевченко прокоментував майбутній поєдинок Ліги націй зі збірною Іспанії, який пройде сьогодні на стадіоні «Альфредо Ді Стефано».

    Коуч «жовто-блакитних» високо оцінив роботу свого візаві Луїса Енріке.

    «Сила збірної Іспанії – у її чудових виконавцях. Це одна з кращих команд світу. Я дуже поважаю її головного тренера Луїса Енріке. Упевнений, він чудово підготував команду до виступу в Лізі націй, - підкреслив Шевченко. – Іспанська збірна вже багато років є прекрасним колективом із чудовими футболістами. Вона завжди дотримуються своєї системи гри та плану на матч. Іспанський футбол завжди домінував на міжнародній арені й домінує зараз. Тут є чудові менеджери та великі клуби».

    Також тренер оцінив нинішній стан Андрія Ярмоленка, назвавши вінгера справжнім професіоналом.

    «Він дуже любить національну команду, завжди приїздить до неї та працює з великою віддачою. Я радий, що він відновився після травми та бореться за місце у складі. У поєдинку зі Швейцарією він нам дуже допоміг, і загалом я радий, що Андрій набирає свої кращі кондиції», - зізнався Шевченко.

    Гра Іспанія – Україна стартуватиме сьогодні о 21:45.

    Нагадаємо, що майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності.

    Читайте також: Матч футбольної Ліги націй перенесено через коронавірус.

    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Ліга націй Українська асоціація футболу Луїс Енріке
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