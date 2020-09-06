Шевченко розхвалив збірну Іспанії перед поєдинком в Лізі націй
На думку Шевченка, іспанська команда є однією з кращих в світі
Тренер національної команди України Андрій Шевченко прокоментував майбутній поєдинок Ліги націй зі збірною Іспанії, який пройде сьогодні на стадіоні «Альфредо Ді Стефано».
Коуч «жовто-блакитних» високо оцінив роботу свого візаві Луїса Енріке.
«Сила збірної Іспанії – у її чудових виконавцях. Це одна з кращих команд світу. Я дуже поважаю її головного тренера Луїса Енріке. Упевнений, він чудово підготував команду до виступу в Лізі націй, - підкреслив Шевченко. – Іспанська збірна вже багато років є прекрасним колективом із чудовими футболістами. Вона завжди дотримуються своєї системи гри та плану на матч. Іспанський футбол завжди домінував на міжнародній арені й домінує зараз. Тут є чудові менеджери та великі клуби».
Також тренер оцінив нинішній стан Андрія Ярмоленка, назвавши вінгера справжнім професіоналом.
«Він дуже любить національну команду, завжди приїздить до неї та працює з великою віддачою. Я радий, що він відновився після травми та бореться за місце у складі. У поєдинку зі Швейцарією він нам дуже допоміг, і загалом я радий, що Андрій набирає свої кращі кондиції», - зізнався Шевченко.
Гра Іспанія – Україна стартуватиме сьогодні о 21:45.
Нагадаємо, що майбутній суперник збірної України встановив рекорд результативності.
Джерело: УАФ