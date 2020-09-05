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    22 роки тому збірна України впевнено перемогла Росію у кваліфікації Євро-2000 (відео)

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    Українці - за мить до початку матчу з росіянами - 22 роки тому збірна України впевнено перемогла Росію у кваліфікації Євро-2000 (відео)
    Українці - за мить до початку матчу з росіянами
    Світлина - UA-Футбол

    Цей матч досі є одним із найпам’ятніших в історії нашої збірної

    22 роки тому, 5 вересня 1998-го збірна України з футболу здобула одну з найзнаковіших перемог в своїй історії. В ментальному аспекті. Тоді до нас на київський «Олімпійський» приїхала збірна Росії. І українці показали суперникам, що не дивлячись на тотальні кадрові грабунки в перші роки незалежності, одначе залишилися сильнішими.

    Юран, Ледяхов, Никифоров, Цимбалар, Щербаков, Помазун, Мамчур, Тернавський… Та й тоді, 05.09.1998, під час стартового матчу відбірної кампанії Євро-2000 у складі збірної РФ вийшло три вихованці українського футболу – Онопко, Канчельськіс і Семак. З тренером-киянином Анатолієм Бишовцем на чолі.

    Україна перемогла вчисту. Команда під керівництвом Йожефа Сабо мала тотальну перевагу впродовж усього матчу, забила зусиллями трьох Сергіїв – Попова, Скаченка і Реброва – три м’ячі,  але при цьому перемогла сусідів доволі людяно. Всього 3:2. Виною тому – помилки в обороні й не найкраща реалізація моментів.

    Зрештою, рахунок у цьому випадку значення не мав. Українці перемогли і вкотре показали, що в футболі Росію переважають.

    Склад команди, яка перемагала росіян 22 роки тому, мав такий вигляд: Олександр Шовковський – Юрій Дмитрулін, Владислав Ващук, Олександр Головко, Володимир Микитин – Сергій Попов, Андрій Гусін, Сергій Ковальов (Валерій Кривенцов, 87) – Сергій Ребров, Сергій Скаченко (Юрій Калитвинцев, 46), Андрій Шевченко.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Олександр Шовковський Сергій Ребров Йожеф Сабо Владислав Ващук Сергій Попов спорт поза політикою Андрій Гусін Олександр Головко Юрій Дмитрулін Анатолій Бишовець Валерій Кривенцов Володимир Микитин Сергій Ковальов Сергій Скаченко Юрій Калитвинцев Віктор Онопко Андрєй Канчельскіс Сєрґєй Семак
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