22 роки тому збірна України впевнено перемогла Росію у кваліфікації Євро-2000 (відео)



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Українці - за мить до початку матчу з росіянами Світлина - UA-Футбол

Цей матч досі є одним із найпам’ятніших в історії нашої збірної

22 роки тому, 5 вересня 1998-го збірна України з футболу здобула одну з найзнаковіших перемог в своїй історії. В ментальному аспекті. Тоді до нас на київський «Олімпійський» приїхала збірна Росії. І українці показали суперникам, що не дивлячись на тотальні кадрові грабунки в перші роки незалежності, одначе залишилися сильнішими.

Юран, Ледяхов, Никифоров, Цимбалар, Щербаков, Помазун, Мамчур, Тернавський… Та й тоді, 05.09.1998, під час стартового матчу відбірної кампанії Євро-2000 у складі збірної РФ вийшло три вихованці українського футболу – Онопко, Канчельськіс і Семак. З тренером-киянином Анатолієм Бишовцем на чолі.

Україна перемогла вчисту. Команда під керівництвом Йожефа Сабо мала тотальну перевагу впродовж усього матчу, забила зусиллями трьох Сергіїв – Попова, Скаченка і Реброва – три м’ячі, але при цьому перемогла сусідів доволі людяно. Всього 3:2. Виною тому – помилки в обороні й не найкраща реалізація моментів.

Зрештою, рахунок у цьому випадку значення не мав. Українці перемогли і вкотре показали, що в футболі Росію переважають.

Склад команди, яка перемагала росіян 22 роки тому, мав такий вигляд: Олександр Шовковський – Юрій Дмитрулін, Владислав Ващук, Олександр Головко, Володимир Микитин – Сергій Попов, Андрій Гусін, Сергій Ковальов (Валерій Кривенцов, 87) – Сергій Ребров, Сергій Скаченко (Юрій Калитвинцев, 46), Андрій Шевченко.