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    Чому Зінченко пропустив новорічну ніч

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    2019-й&nbsp; рік був доленосним в кар'єрі українського футболіста - Чому Зінченко пропустив новорічну ніч
    2019-й  рік був доленосним в кар'єрі українського футболіста

    Одному з кращих українських футболістів було не до святкування

    Прихід 2020- року гравець збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, зустрів не на гучній вечірці, а в своєму ліжку. Вже сьогодні, 1 січня, «Манчестер Сіті» зіграє з «Евертоном»

    З «Евертоном» відбудеться важкий матч, це всі знають. Ми повинні бути готові показати свій рівень і гру. В «ірисок» новий тренер, можливо, щось вже змінилося в грі, але ми повинні дивитися на себе», – сказав напередодні  Зінченко.

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    Попри роботу, святковий настрій ніхто не відміняв

    Олександр Зінченко
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