Чому Зінченко пропустив новорічну ніч



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2019-й рік був доленосним в кар'єрі українського футболіста

Одному з кращих українських футболістів було не до святкування

Прихід 2020- року гравець збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, зустрів не на гучній вечірці, а в своєму ліжку. Вже сьогодні, 1 січня, «Манчестер Сіті» зіграє з «Евертоном»