Чому Зінченко пропустив новорічну ніч
2019-й рік був доленосним в кар'єрі українського футболіста
Одному з кращих українських футболістів було не до святкування
Прихід 2020- року гравець збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, зустрів не на гучній вечірці, а в своєму ліжку. Вже сьогодні, 1 січня, «Манчестер Сіті» зіграє з «Евертоном»
З «Евертоном» відбудеться важкий матч, це всі знають. Ми повинні бути готові показати свій рівень і гру. В «ірисок» новий тренер, можливо, щось вже змінилося в грі, але ми повинні дивитися на себе», – сказав напередодні Зінченко.
Попри роботу, святковий настрій ніхто не відміняв