«У єдності переможемо!» Андрій Шевченко емоційно відреагував на агресію Путіна

Легенда українського футболу висловив свою позицію

Легенда українського футболу, володар Золотого м'яча, екстренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на останні події – визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР» із подальшим введенням російських військ на Донбас.

«Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!», – написав Шевченко у Фейсбуці.

Нагадаємо, що у зв'язку з агресією Росії в Україні було запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що у зв'язку з агресією Росії було запроваджено надзвичайний стан. На тлі посилення російської агресії Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Нещодавно міністр спорту Польщі заявив, що польські спортсмени не повинні їхати до Росії.