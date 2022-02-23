  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «У єдності переможемо!» Андрій Шевченко емоційно відреагував на агресію Путіна

    Щевченко: &laquo;Ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!&raquo; - «У єдності переможемо!» Андрій Шевченко емоційно відреагував на агресію Путіна
    Щевченко: «Ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!»
    фото: Андрій Шевченко/Instagram

    Легенда українського футболу висловив свою позицію

    Легенда українського футболу, володар Золотого м'яча, екстренер збірної України Андрій Шевченко відреагував на останні події – визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР» із подальшим введенням російських військ на Донбас.

    «Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів, і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання! Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!», – написав Шевченко у Фейсбуці.

    Нагадаємо, що у зв'язку з агресією Росії в Україні було запроваджено надзвичайний стан.

    .png_168

    Нагадаємо, що у зв'язку з агресією Росії було запроваджено надзвичайний стан. На тлі посилення російської агресії Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

    Нещодавно міністр спорту Польщі заявив, що польські спортсмени не повинні їхати до Росії.

    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Андрій Шевченко надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «У єдності переможемо!» Андрій Шевченко емоційно відреагував на агресію Путіна