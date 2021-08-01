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    Шевченко залишив збірну України з футболу

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    Андрій Шевченко вирішив залишити національну команду - Шевченко залишив збірну України з футболу
    Андрій Шевченко вирішив залишити національну команду
    Фото з відкритих джерел

    Наставник національної команди попрощався з уболівальниками в соцмережах

    Головний тренер національної команди з футболу Андрій Шевченко залишив посаду. 44-річний наставник не вказав причину такого рішення, зауваживши, що в нього добіг кінця термін дії контракту з Українською асоціацією футболу. Пре це він написав у листі в соцмережах.

    «Закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу. Ми добре працювали і довели, що здатні грати в сучасний футбол.

    Я вдячний президентові і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині, яка допомагала команді.

    Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну».

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    Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

    Андрій Шевченко увійшов до тренерського штабу у лютому 2016 року. Після чемпіонату Європи того сезону очолив національну команду.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко залишив збірну України з футболу