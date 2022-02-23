Через посилення російської агресії МЗС рекомендував українцям терміново виїхати з РФ

З огляду на ситуацію, може бути суттєве обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, громадяни України можуть звернутися до посольства України

На тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії. Адже з огляду на ситуацію, може бути суттєве обмеження можливостей надання консульської допомоги на території РФ. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Громадянам України, які вже перебувають на території РФ, рекомендується негайно виїхати.

«Наголошуємо, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян у Російській Федерації», – зазначили у міністерстві.

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, громадяни України можуть звернутися до посольства України, а також до консульств у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Нагадаємо, у ході візиту до Сполучених Штатів Америки, міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».