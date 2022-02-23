«Польські спортсмени не повинні їхати до Росії» – резонансна заява міністра спорту Польщі

Поляки вимагатимуть перенести матч відбору ЧС-2022 на нейтральне поле

На тлі агресії Росії у бік України спортивний світ продовжує засуджувати дії російської влади. Так, у березні має відбутися матч плей-офф відбору на ЧС-2022, у якому Росія має прийняти Польщу.

Втім, польська сторона вже висловила свою позицію – міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук зробив резонансну заяву, вимагаючи перенести домашній для Росії матч відбору на нейтральне поле.

«Принаймні, ми намагатимемося це зробити. Польська футбольна асоціація розробляє варіант з грою на нейтральному полі. Якщо ми не отримаємо на це згоду з боку РФ, думатимемо, що робити далі. Я вважаю, що у такій ситуації польські спортсмени не повинні їхати до Росії, але це моя особиста думка», – сказав Бортничук в ефірі «Польського радіо 24».

Нагадаємо, що раніше влада Великобританії закликала УЄФА перенести із Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів, який має пройти 28 травня 2022 року. Також португальський Спортинг на тлі російської агресії боїться їхати до Києва на матч Юнацької ліги УЄФА.

Втім Європейський футбольний союз поки що на всі запити відповідає коректною фразою: «УЄФА постійно і уважно стежить за ситуацією в Україні».

Зазанчимо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав визнання Росією незалежності терористичних «ЛНР» та «ДНР» актом агресії проти України та закликав терміново провести саміт ЄС та запровадити санкції проти РФ.

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