Англійська Прем’єр-ліга заблокує соцмережі через ненависть в Інтернеті

Планується відключення акаунтів в «Твіттері», «Інстаграмі» і «Фейсбуці»

Англійська Прем’єр-ліга, Чемпіоншип, Асоціація професійних футболістів, Футбольна асоціація Англії, а також жіночі футбольні ліги мають намір бойкотувати соціальні мережі з 30 квітня по 3 травня 2021 року з метою викорінити ненависть в Інтернеті. Про це повідомляє Goal.

Відповідно до джерела, в сезоні-2020/2021 було виявлено ще більше випадків образи спортсменів з боку інтернет-тролів. При цьому соціальні мережі не прикладають достатньо зусиль, щоб домогтися реальних наслідків для розповсюджувачів ненависті в мережі. Запланований бойкот включає в себе відключення акаунтів в «Твіттері», «Інстаграмі» і «Фейсбуці» учасників всіх чоловічих і жіночих професійних змагань Англії.

Учасники протесту мають намір домогтися, щоб уряд зрозумів значення цих колективних дій і забезпечило, щоб законопроект про безпеку в Інтернеті мав вагому законодавчу базу.