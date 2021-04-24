  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Світоліна в неймовірному матчі поступилася першій ракетці світу Барті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еліна Світоліна змусила похвилюватися суперницю - Світоліна в неймовірному матчі поступилася першій ракетці світу Барті
    Еліна Світоліна змусила похвилюватися суперницю
    Фото з відкритих джерел

    Українка блискуче провела два сети, але на третій її не вистачило

    Українка Еліна Світоліна не дійшла до фінальному матчу турніру в Штутгарті, де зібрані найсильніші тенісистки світу. У півфіналі одеситка зустрічалася з першою ракеткою світу Ешлі Барті і поступилася в трьох сетах.

    В першому сеті Еліна змогла взяти подачу суперниці і жодного разу не схибити на своїй. У другому перебіг подій змінився. Австралійка повела 3:0, однак Світоліна не тільки змогла вирівняти становище, а й вийти уперед. Подавала на матч, і дещо розслабилася. Ешлі зробила брейк і виграла свою подачу. Еліні довелося відіграватися. Вона, втім, перевела матч на тай-брейк. А там її на два влучних удари випередила Барті.

    В третьому сеті українка програла дві свої подачі, а на своїх Барті не помилялася - 6:4, 6:7, 2:6.

    Світоліна подала дев'ять разів навиліт і припустилася двох подвійних помилок.

    Читайте також:

    Теги: теніс Еліна Світоліна Ешлі Барті
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies