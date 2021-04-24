Світоліна в неймовірному матчі поступилася першій ракетці світу Барті

Українка блискуче провела два сети, але на третій її не вистачило

Українка Еліна Світоліна не дійшла до фінальному матчу турніру в Штутгарті, де зібрані найсильніші тенісистки світу. У півфіналі одеситка зустрічалася з першою ракеткою світу Ешлі Барті і поступилася в трьох сетах.

В першому сеті Еліна змогла взяти подачу суперниці і жодного разу не схибити на своїй. У другому перебіг подій змінився. Австралійка повела 3:0, однак Світоліна не тільки змогла вирівняти становище, а й вийти уперед. Подавала на матч, і дещо розслабилася. Ешлі зробила брейк і виграла свою подачу. Еліні довелося відіграватися. Вона, втім, перевела матч на тай-брейк. А там її на два влучних удари випередила Барті.

В третьому сеті українка програла дві свої подачі, а на своїх Барті не помилялася - 6:4, 6:7, 2:6.

Світоліна подала дев'ять разів навиліт і припустилася двох подвійних помилок.