$5 млрд: «Ліверпуль» відмовився від продажу клубу з 10-кратною накруткою

Англійський клуб за 10 років подорожчав у 12 разів

Американські інвестори відмовили потенційному покупцю з Близького Сходу

Компанія Fenway Sports Group, яка володіє англійським «Ліверпулем», відповіла відмовою на пропозицію про продаж футбольного клубу.

Як повідомляє The Mirror, неназваний покупець з Близького Сходу пропонував 3 мільярди 500 тисяч фунтів за англійський клуб, що в переводі на долари вийде майже 5 мяльярдів.

У 2010 році американці заплатили за «Ліверпуль» 300 мільйонів фунтів, що в 12 разів менше запропонованої суми.

Відзначається, що з інвесторів вже вишукалася черга, зацікавлених в покупці мерсисайдців. Вони чекають, коли FSG оголосить про продаж.

Компанія FSG забезпечила клубу тріумф у Лізі чемпіонів. Також вона інвестувала в стадіон, побудувавши нову головну трибуну, щоб збільшити місткість «Енфілда» до 55 000 людей, а також вклала кошти в ультрасучасний новий тренувальний комплекс в Кіркбі. Раніше в цьому місяці FSG продали 10% акцій клубу компанії RedBird Capital, що може вказувати на зниження їх інтересу до «Ліверпулю».