Де дивитися вирішальні матчі «Динамо» й «Шахтаря» в Прем’єр-лізі

Кияни за крок від чемпіонства

Кияни в зустрічі з «Інгульцем» мають стати чемпіонами України

Столичне «Динамо» 25 квітня має остаточно поховати надії «Шахтаря» на можливість наздогнати киян в турнірній таблиці. Команда Мірчи Луческу на НСК «Олімпійський» прийме «Інгулець» і в разі перемоги достроково стане чемпіоном України.

«Шахтар», у свою чергу, гратиме в «Олександрії», яка ризикує зазнати п’ятої поразки поспіль. За «гірників» не заграє Жуніор Мораєс. Нападник зазнав важкої травми і пропустить чемпіонат Європи.

А першою вийде на поле «Зоря». В грі з аутсайдером «Олімпіком» луганці мають змогу закріпитися на третій позиції, адже їхні два конкуренти зазнали поразок. «Ворскла» поступилася «Колосу» - 0:3, а «Десна» не впоралася зі «Львовом» – 0:1.

«Зоря» розпочне гру о 14:00, трансляція на УНІАН.

Матч «Динамо» – «Інгулець» о 17:00 покаже канал «2+2».

«Олександрія» і «Шахтар» також розпочнуть зустріч о 17:00, яку можна подивитися на «Футбол 1».