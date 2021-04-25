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    Де дивитися вирішальні матчі «Динамо» й «Шахтаря» в Прем’єр-лізі

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    Кияни за крок від чемпіонства - Де дивитися вирішальні матчі «Динамо» й «Шахтаря» в Прем’єр-лізі
    Кияни за крок від чемпіонства
    Фото з відкритих джерел

    Кияни в зустрічі з «Інгульцем» мають стати чемпіонами України

    Столичне «Динамо» 25 квітня має остаточно поховати надії «Шахтаря» на можливість наздогнати киян в турнірній таблиці. Команда Мірчи Луческу на НСК «Олімпійський» прийме «Інгулець» і в разі перемоги достроково стане чемпіоном України.

    «Шахтар», у свою чергу, гратиме в «Олександрії», яка ризикує зазнати п’ятої поразки поспіль. За «гірників» не заграє Жуніор Мораєс. Нападник зазнав важкої травми і пропустить чемпіонат Європи.

    А першою вийде на поле «Зоря». В грі з аутсайдером «Олімпіком» луганці мають змогу закріпитися на третій позиції, адже їхні два конкуренти зазнали поразок. «Ворскла» поступилася «Колосу» - 0:3, а «Десна» не впоралася зі «Львовом» – 0:1.

    «Зоря» розпочне гру о 14:00, трансляція на УНІАН.

    Матч «Динамо» – «Інгулець» о 17:00 покаже канал «2+2».

    «Олександрія» і «Шахтар» також розпочнуть зустріч о 17:00, яку можна подивитися на «Футбол 1».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК Олімпік ФК «Зоря» ФК Олександрія ФК Інгулець
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