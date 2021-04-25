Майбутній тренер «Шахтаря» втратив сон через пропозицію Ахметова

Де Дзербі не може спати, бо постійно думає над запрошеннями від інших клубів

Власник «Шахтаря» Ринат Ахметов любить фразу «Треба зробити таку пропозицію, щоб людина не могла відмовитися. Ймовірно, донецький клуб запропонував щось подібне тренеру «Сассуоло» Роберто Де Дзербі. 41-річний італіський наставник втратив сон через варіанти продовження кар ‘єри, про що повідомив на прес-конференції після переможної гри з «Сампдорією» (1:0).

«Крім восьмого, сьомого чи шостого місця в таблиці, я дивлюся на взаєморозуміння, що гравці, клуб і фани дають мені. Це наша не остаточна позиція в чемпіонаті. Важко показати кращі результати, ніж зараз. Я впевнений, було б легше прийняти рішення про майбутнє в клубі, відштовхуючись від позиції в таблиці.

Не кажучи про інші клуби, хочу обдумати рішення про майбутнє дуже прискіпливо. Раніше я приймав рішення, спираючись на інстинкт. Хочу цього разу серйозно все обдумати. Через це у мене з’явилося безсоння», – сказав наставник.

Нещодавно з’явилася інформація про те , що донецький «Шахтар» запропонував Де Дзербі дворічний контракт.

Після перемоги «Сассуоло» продовжує посідати восьме місце в Серії А, поступаючись сьомій «Ромі» трьома очками.