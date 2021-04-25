Автор пісні про Шевченка Дзідзьо розлучається з дружиною

Михайло Хома і Slavia розбіглися після 20 років шлюбу

Популярний співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, палкий уболівальник футбольної збірної України разом з дружиною Ярославою вирішили розлучитися після 20 років шлюбу. Про це повідомив сам Михайло в програмі «Світське життя».

«Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми прийняли тверезе рішення, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще», – розповів Дзідзьо.

Михайло присвятив пісню національній збірній та Андрію Шевченку, коли вона вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.

Дзідзьо також заспівав Гімн України перед матчем національних збірних у Харкові й викликав лавину схвальних оплесків після свого виконання.