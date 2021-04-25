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    Автор пісні про Шевченка Дзідзьо розлучається з дружиною

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    Ярослав Хома вирішив піти від дружини - Автор пісні про Шевченка Дзідзьо розлучається з дружиною
    Ярослав Хома вирішив піти від дружини
    Фото з відкритих джерел

    Михайло Хома і Slavia розбіглися після 20 років шлюбу

    Популярний співак Михайло Хома, він же Дзідзьо, палкий уболівальник футбольної збірної України разом з дружиною Ярославою вирішили розлучитися після 20 років шлюбу. Про це повідомив сам Михайло в програмі «Світське життя».

    «Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми прийняли тверезе рішення, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще», – розповів Дзідзьо.

    Михайло присвятив пісню національній збірній та Андрію Шевченку, коли вона вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.

    Дзідзьо також заспівав Гімн України перед матчем національних збірних у Харкові й викликав лавину схвальних оплесків після свого виконання.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Dzidzio новости
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