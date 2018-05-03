Арбітр матчу «Рома» - «Ліверпуль» визнав свої помилки
- Сьогодні, 14:45
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Арбітр в роздягальні після гри відчував себе розбитим
Відомий італійський журналіст Танкреді Палмері поділився інформацією про стан арбітра матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль» (4:2) Даміра Скоміни.
За його словами, Скоміна визнав свої помилки у матчі.
«Арбітр Скоміна в роздягальні після гри відчував себе розбитим. Він усвідомив, що допустив помилки, і визнав це», - написав Палмері.
ESCLUSIVO: l’arbitro Skomina negli spogliatoi era distrutto dopo aver realizzato gli errori commessi, ammettendo di essersi sbagliato— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2 мая 2018 г.
Зазначимо, у матчі «Рома» - «Ліверпуль» арбітр не призначив два чистих пенальті у ворота англійського клубу.
Як відомо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів 2018 року з футболу.
У фіналі почесний трофей розіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».