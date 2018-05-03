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    Арбітр матчу «Рома» - «Ліверпуль» визнав свої помилки

    Арбітр в роздягальні після гри відчував себе розбитим
    Відомий італійський журналіст Танкреді Палмері поділився інформацією про стан арбітра матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль» (4:2) Даміра Скоміни. За його словами, Скоміна визнав свої помилки у матчі. «Арбітр Скоміна в роздягальні після гри відчував себе розбитим. Він усвідомив, що допустив
    • Сьогодні, 14:45
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    Дамір Скоміна
    Дамір Скоміна

    Арбітр в роздягальні після гри відчував себе розбитим

    Відомий італійський журналіст Танкреді Палмері поділився інформацією про стан арбітра матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Ліверпуль» (4:2) Даміра Скоміни.

    За його словами, Скоміна визнав свої помилки у матчі.

    «Арбітр Скоміна в роздягальні після гри відчував себе розбитим. Він усвідомив, що допустив помилки, і визнав це», - написав Палмері.

    Зазначимо, у матчі «Рома» - «Ліверпуль» арбітр не призначив два чистих пенальті у ворота англійського клубу.

    Як відомо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. 

    У фіналі почесний трофей розіграють іспанський «Реал» та англійський «Ліверпуль».

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