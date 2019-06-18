Автівкою, яка у Львові вбила відому спортсменку, керівав громадянин Азербайджану



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Любов Рассихіна, не дивлячись на вік, була надзвичайно енергійною жінкою Фото з соцмереж

Стали відомими деякі подробиці моторошною аварії

«Главком» уже повідомляв, що на вихідних у наслідок ДТП неподалік від львівського залізничного вокзалу загинула відома у минулому гімнастка, суддя, тренер й директор дитячо-юнацької школи Любов Рассихіна. Покійній було 77 років. Вона збиралася їхати в гості до доньки.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомив деякі подробиці трагедії.

Сподіващається, що аварія трапилася у субуту, 15 червня, близько 20:05 на вулиці Горській, 5. За кермом Mercedes-Benz 410D був 44-річний громадянин Азербайджану. Смерть наступила миттєво.

Любов Рассихіна - дружина колишнього футболіста донецького «Шахтаря» і львівських «Карпат» Бориса Рассихіна.