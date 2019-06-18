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    Автівкою, яка у Львові вбила відому спортсменку, керівав громадянин Азербайджану

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    Любов Рассихіна, не дивлячись на вік, була надзвичайно енергійною жінкою - Автівкою, яка у Львові вбила відому спортсменку, керівав громадянин Азербайджану
    Любов Рассихіна, не дивлячись на вік, була надзвичайно енергійною жінкою
    Фото з соцмереж

    Стали відомими деякі подробиці моторошною аварії

    «Главком» уже повідомляв, що на вихідних у наслідок ДТП неподалік від львівського залізничного вокзалу загинула відома у минулому гімнастка, суддя, тренер й директор дитячо-юнацької школи Любов Рассихіна. Покійній було 77 років. Вона збиралася їхати в гості до доньки.

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    Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації повідомив деякі подробиці трагедії.

    Сподіващається, що аварія трапилася у субуту, 15 червня, близько 20:05 на вулиці Горській, 5. За кермом Mercedes-Benz 410D був 44-річний громадянин Азербайджану. Смерть наступила миттєво.

    Любов Рассихіна - дружина колишнього футболіста донецького «Шахтаря» і львівських «Карпат» Бориса Рассихіна.

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