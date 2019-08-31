  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Азовець Вакула засмутив футбольний Львів (відео)

    • Розсилка
    Владислав Вакула вирішив долю гри у Львові - Азовець Вакула засмутив футбольний Львів (відео)
    Владислав Вакула вирішив долю гри у Львові
    УНІАН

    «Маріуполь» здобув мінімальну перемогу над ФК, який колись був «Вересом»

    Заключний матч суботи у рамках шостого туру Прем’єр-ліги завершився у Львові. Місцевий футбольний клуб програв 0:1 «Маріуполю».

    Читайте також

    «Львів» - «Маріуполь» - 0:1

    Гол: 0:1 – Владислав Вакула (62)

    «Львів»: Сарнавський – Ігор Гончар, Борзенко (к), Братков, Квасний – Пернамбуко (Алваро, 60), Сабіно, Владислав Приймак (Руслан Зубков, 66), Педро, Шина (Вісенте, 87) – Ренан. Тренер – Богдан Блавацький

    «Маріуполь»: Худжамов (к) – Віктор Корнієнко (Ігор Тищенко, 81), Олексій Биков, Чоботенко, Кирюханцев – Чурко, Танковський (Максим Чех, 89), Валерій Федорчук, Мишньов, Олексій Кащук (Дмитро Топалов, 58) – Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

    Судді: Анатолій Абдула (Харків) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Олександр Жуков (Харків)

    Попередження: Владислав Приймак (25), Ренан (68), Ігор Гончар (79), Руслан Зубков (90+1), Квасний (90+3) – Мишньов (84), Кирюханцев (86)

    31 серпня. Львів. «Арена Львів»

    Після цієї перемоги «Маріуполь» з сімома очками піднявся на восьму позицію в таблиці. «Львів» має шість пунктів і йде десятим.

     Читайте також: «Шахтар» сенсаційно розгромив «Маріуполь» у донбаському дербі (відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» ФК «Львів» Рустам Худжамов Педро Олександр Бабич Валерій Федорчук Ігор Тищенко Пернамбуко Владислав Вакула Сергій Борзенко Олексій Кащук Богдан Блавацький Алваро Владислав Приймак Олексій Биков Дмитро Топалов Антон Братков Шина Віктор Корнієнко Ігор Кирюханцев Ренан Ігор Гончар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ