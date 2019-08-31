Азовець Вакула засмутив футбольний Львів (відео)
«Маріуполь» здобув мінімальну перемогу над ФК, який колись був «Вересом»
Заключний матч суботи у рамках шостого туру Прем’єр-ліги завершився у Львові. Місцевий футбольний клуб програв 0:1 «Маріуполю».
«Львів» - «Маріуполь» - 0:1
Гол: 0:1 – Владислав Вакула (62)
«Львів»: Сарнавський – Ігор Гончар, Борзенко (к), Братков, Квасний – Пернамбуко (Алваро, 60), Сабіно, Владислав Приймак (Руслан Зубков, 66), Педро, Шина (Вісенте, 87) – Ренан. Тренер – Богдан Блавацький
«Маріуполь»: Худжамов (к) – Віктор Корнієнко (Ігор Тищенко, 81), Олексій Биков, Чоботенко, Кирюханцев – Чурко, Танковський (Максим Чех, 89), Валерій Федорчук, Мишньов, Олексій Кащук (Дмитро Топалов, 58) – Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич
Судді: Анатолій Абдула (Харків) – Олександр Войтюк (Запоріжжя), Олександр Жуков (Харків)
Попередження: Владислав Приймак (25), Ренан (68), Ігор Гончар (79), Руслан Зубков (90+1), Квасний (90+3) – Мишньов (84), Кирюханцев (86)
31 серпня. Львів. «Арена Львів»
Після цієї перемоги «Маріуполь» з сімома очками піднявся на восьму позицію в таблиці. «Львів» має шість пунктів і йде десятим.