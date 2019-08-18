В українській футбольній Прем’єр-лізі – друга тренерська відставка



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Роботи знову позбувся іноземний спеціаліст

Керівництво донецького «Олімпіка» прийняло рішення розлучитися з головним тренером Жуліо Сезаром. Це сталося після поразки донеччан «Карпатам» у матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Інформацію про це підтвердив президент клубу Владислав Гельзін.

Жуліо Сезар очолив «Олімпік» цьогоріч улітку. Під його керівництвом команда провела чотири матчі (всі в нинішньому чемпіонаті) і всі програла. Забити вдалося лише два голи, а пропущено - вісім.

Наступним суперником «Олімпіка» буде «Динамо», яке на поточному тижні також змінило наставника.