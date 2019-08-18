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    В українській футбольній Прем’єр-лізі – друга тренерська відставка

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    Тренерські долі: львів'янин Олександр Чижевський, обігравши Жуліо Сезара, невільно відправив бразильця у відставку - В українській футбольній Прем’єр-лізі – друга тренерська відставка
    Тренерські долі: львів'янин Олександр Чижевський, обігравши Жуліо Сезара, невільно відправив бразильця у відставку
    Іван Вербицький

    Роботи знову позбувся іноземний спеціаліст

    Керівництво донецького «Олімпіка» прийняло рішення розлучитися з головним тренером Жуліо Сезаром. Це сталося після поразки донеччан «Карпатам» у матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги.

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    Інформацію про це підтвердив президент клубу Владислав Гельзін.

    Жуліо Сезар очолив «Олімпік» цьогоріч улітку. Під його керівництвом команда провела чотири матчі (всі в нинішньому чемпіонаті) і всі програла. Забити вдалося лише два голи, а пропущено - вісім.

    Наступним суперником «Олімпіка» буде «Динамо», яке на поточному тижні також змінило наставника.

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    Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Карпати Жуліо Сезар Владислав Гельзін
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