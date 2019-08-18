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    Скрипник програв перший матч на чолі «Зорі» (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; зазнала першої поразки в сезоні-2019/2020 - Скрипник програв перший матч на чолі «Зорі» (відео)
    «Зоря» зазнала першої поразки в сезоні-2019/2020
    ФК «Зоря»

    Луганці програли головному суперникові в боротьбі за бронзу

    Дубль Кирила Ковальця приніс «Олександрії» перемогу в матчі проти одного з ключових у боротьбі за місце на п’єдесталі суперників – луганською «Зорею». Матч відбувався у рамках четвертого туру чемпіонату України.

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    «Зоря» (Луганськ) – «Олександрія» - 1:2

    Голи: 0:1 – Кирило Ковалець (57). 0:2 – Кирило Ковалець (75). 1:2 – Леднєв (88)

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) - Тимчик, Абу Ганна, Чеберко, Богдан Михайличенко – Іванисеня – Владлен Юрченко, Кочергін, Кабаєв (Будкiвський, 66), Хомченовський (Лєднєв 71) – Артем Громов (Русин, 66). Тренер – Віктор Скрипник

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Дубра, Шендрик, Денис Мірошниченко – Гречишкін, Банада – Валерій Лучкевич (Задерака, 69), Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 85), Максим Третяков – Безбородько (Сітало, 46). Тренер – Володимир Шаран

    Судді: Микола Балакін (Київ) – Володимир Володін (Херсон), Олександр Корнійко (Миргород)

    Попередження: Тимчик (31), Чеберко (59), Абу Ганна (83) – Банада (22), Валерій Лучкевич (36), Павло Пашаєв (70), Кирило Ковалець (80)

    18 серпня. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    Для тренера Віктора Скрипника то перша у восьми матчах тренерська поразка після повернення в Україну.

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