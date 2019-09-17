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    «Барселона» опублікувала зворушливе відео в пам'ять про свого колишнього тренера

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    Тіто Віланова прожив 45 років - «Барселона» опублікувала зворушливе відео в пам'ять про свого колишнього тренера
    Тіто Віланова прожив 45 років
    Marca

    Тіто Віланови не стало п’ять з половиною років тому

    Прес-служба «Барселони» опублікувала ролик у пам'ять про колишнього головного тренера Тіто Віланову, який 25 квітня 2014 року помер у віці 45 років через рак слинних залоз.

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    Віланова був вихованцем каталонського клубу, але не просунувся далі «Барселони Б». Після завершення кар'єри гравця він став тренером.

    З 2008 по 2012 рік Віланова був асистентом головного тренера каталонців Хосепа Ґвардіоли. Після того, як Хосеп пішов у відставку в 2012 році, Тіто був призначений наставником «Барселони».

    В середині сезону-2012/2013 Віланові довелося пройти курс двомісячного лікування, але потім він повернувся до керівництва командою і привів її до чемпіонського титулу в Прімері. Після закінчення сезону фахівець залишив клуб за станом здоров'я.

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