«Барселона» опублікувала зворушливе відео в пам'ять про свого колишнього тренера



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Тіто Віланова прожив 45 років Marca

Тіто Віланови не стало п’ять з половиною років тому

Прес-служба «Барселони» опублікувала ролик у пам'ять про колишнього головного тренера Тіто Віланову, який 25 квітня 2014 року помер у віці 45 років через рак слинних залоз.

Віланова був вихованцем каталонського клубу, але не просунувся далі «Барселони Б». Після завершення кар'єри гравця він став тренером.

З 2008 по 2012 рік Віланова був асистентом головного тренера каталонців Хосепа Ґвардіоли. Після того, як Хосеп пішов у відставку в 2012 році, Тіто був призначений наставником «Барселони».

В середині сезону-2012/2013 Віланові довелося пройти курс двомісячного лікування, але потім він повернувся до керівництва командою і привів її до чемпіонського титулу в Прімері. Після закінчення сезону фахівець залишив клуб за станом здоров'я.