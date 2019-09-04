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    Неймар вважає, що «ПСЖ» не відпустив його до «Барселони», щоб покарати

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    Неймар - Неймар вважає, що «ПСЖ» не відпустив його до «Барселони», щоб покарати
    Неймар

    Головними претендентами на зіркового форварда вважалися «Барселона», «Реал» і «Ювентус»

    Нападник «ПСЖ» Неймар незадоволений тим, що не перейшов в «Барселону» в літнє трансферне вікно. Як повідомляє Sport.es, бразильський футболіст вкрай розчарований рішенням керівництва клубу не відпускати його в каталонську команду. Неймар впевнений, що тим самим «ПСЖ» покарав його.

    Раніше він висловив бажання покинути французький клуб. Головними претендентами на форварда вважалися «Барселона», «Реал» і «Ювентус». Найактивніші спроби підписати бразильця робив каталонський клуб. Однак сторони в кінцевому підсумку не змогли домовитися про умови трансферу.

    У сезоні-2018/19 бразильський нападник взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом діє до 30 червня 2022 року.

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