«Барселона» призначила виконувача обов’язків головного тренера

До гри з київським «Динамо» команду готуватиме Серхі Бархуан

Тимчасовим тренером «Барселони» став Серхі Бархуан. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Президент «Барселони» Жоан Лапорта вже сьогодні, 28 жовтня, представить Бархуана команді. Прес-служба синьо-гранатових наголошує на тимчасовому статусі призначення спеціаліста на посаду головного тренера.

За даними ЗМІ, «Барселона» призначила тимчасового головного тренера для того, щоб Хаві, який має стати новим повноцінним наставником каталонців, мав час на розірвання контракту з клубом «Аль-Садд».

Колишнього головного тренера «Барселони» Рональда Кумана відправили у відставку після поразки в матчі 11-го туру іспанської Прімери з «Райо Вальєкано» (0:1). Рональд очолив каталонців у серпні 2020 року після того, як синьо-гранатові активували опцію викупу його контракту у збірної Нідерландів. У сезоні-2020/2021 «Барселона» під його керівництвом виборола Кубок Іспанії та посіла 3-е місце у чемпіонаті країни.

Серхі Бархуан працював з «Барселоною Б». Коли був гравцем, тричі в складі синьо-гранатових вигравав чемпіонат Іспанії, провів більше пів сотні матчів за національну команду.