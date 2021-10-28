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    Куман отримає велику компенсацію за звільнення з «Барселони»

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    Рональд Куман отримає велику компенсацію за передчасний розрив контракту - Куман отримає велику компенсацію за звільнення з «Барселони»
    Рональд Куман отримає велику компенсацію за передчасний розрив контракту
    Фото з відкритих джерел

    Каталонський клуб виплатить тренеру €12 млн

    Рональд Куман, якого сьогодні звільнили з посади головного тренера «Барселони», отримає велику неустойку. Синьо-гранатові виплатять нідерландському фахівцеві €12 млн за передчасне розірвання контракту. Про це повідомляє El Pais.

    58-річного тренера з Нідерландів було відправлено у відставку після поразки «Барселони» у матчі 11-го туру іспанської Прімери з «Райо Вальєкано» (0:1).

    Куман очолив каталонців у серпні 2020 року після того, як синьо-гранатові викупили його контракт у збірної Нідерландів. У сезоні-2020/2021 «Барселона» під його керівництвом виборола Кубок Іспанії та посіла 3-е місце у чемпіонаті країни.

    Цьогорічний розіграш чемпіонату Іспанії «Барселона» набрала 15 очок за 11 турів і посідає 9-е місце в турнірній таблиці.

    Місце звільненого Рональда Кумана має зайняти колишній гравець команди Хаві.

    2 листопада «Барселона» зустрінеться в Києві з київським «Динамо» в Лізі чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Куман отримає велику компенсацію за звільнення з «Барселони»