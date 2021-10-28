Роналду потрапив у скандал через незаконне будівництво

Кріштіану Роналду доведеться знести тенісний корт і прибудову до будинку

Нападник збірної Португалії без дозволу міста побудував корт на власній ділянці

Один з найкращих футболістів сучасності Кріштіану Роналду змушений буде знести тенісний корт і прибудову на власній ділянці в Португалії. Будинок нападника знаходиться в селищі міського типу Терраш-ді-Бору і, як виявилося, на ньому побудовано кілька незаконних споруд.

Як повідомляють португальські ЗМІ, влада селища зобов'язала форварда знести корт і прибудову біля особняка футболіста, оскільки об'єкти були побудовані без відповідного погодження та дозволу.

Кріштіану Роналду доведеться знести тенісний корт

Мер селища Мануель Тібо розповів, що Роналду погодив основний проєкт будинку, але не вніс до нього деякі споруди.

Тепер футболіст має знести всі неузгоджені будівлі до березня 2022 року.

До речі, загальна вартість будинку португальця оцінюється в €2,7 млн.

Раніше стало відомо, що цього року Роналду не отримає «Золотий м’яч». ЗМІ дізналися, що найкращим футболістом світу стане нападник «Баварії» Роберт Левандовський.