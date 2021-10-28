«Прометей» здобув історичну перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів

Українська команда здолала італійське «Динамо Сассарі» в третьому турі групового турніру

Чемпіон України «Прометей» у гостях взяв гору над італійським «Динамо Сассарі» у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Гості не кращим чином провели першу половину зустрічі, періодично відпускаючи суперників на відстань у понад 10 очок. Однак у третій чверті «Прометею» вдалося швидко вирівняти гру. На цьому відрізку матчу особливо виділялися Ді Джей Кеннеді та Ілля Сидоров.

У заключній десятихвилинці до двох названих лідерів приєдналися Кріс Доу, Д'Анджело Харрісон та Шон Еванс, які спільними зусиллями принесли «Прометею» позитивний результат – 79:87.

«Прометей» здобув дебютну перемогу в Лізі чемпіонів і піднявся на третє місце в групі А. У паралельному матчі «Людвігсбург» обіграв «Тенеріфе» з рахунком 80:69.

Наступний матч команда Ронена Гінзбурга проведе 10 листопада на виїзді проти «Тенеріфе».