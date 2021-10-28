«Барселона» знайшла нового головного тренера

Місце звільненого Рональда Кумана має зайняти колишній гравець команди Хаві

Колишній півзахисник і капітан «Барселони» Хаві Ернандес дав згоду очолити команду. Наразі він тренує «Аль-Садд» з Катару, але, як повідомляє Mundo Deportivo, дав згоду очолити синьо-гранатових. За інформацією джерела, фахівець може взятися до справи після паузи на ігри збірних.

За цей час сторони мають вирішити кілька питань. По-перше, Хаві необхідно розірвати чинний контракт із «Аль-Саддом». По-друге, має бути узгоджений новий тренерський штаб, з яким працюватиме іспанець.

Вночі на 28 жовтня «Барселона» звільнила 58-річного нідерландського фахівця Рональда Кумана. Він очолив каталонську команду в серпні 2020 року після того, як синьо-гранатові активували опцію викупу його контракту в збірної Нідерландів. У сезоні-2020/2021 каталонський клуб під його керівництвом виборов Кубок Іспанії і посів 3-е місце в чемпіонаті Іспанії.

У поточному розіграші чемпіонату Іспанії «Барселона» набрала 15 очок і посідає 9 місце у турнірній таблиці. Вона поступилася головним конкурентам за чемпіонство «Атлетіко» та «Реалу». У Лізі чемпіонів каталонський клуб іде на третьому місці в групі E після трьох турів: синьо-гранатові поступилися «Бенфіці» (0:3) та «Баварії» (0:3), і перемогли київське «Динамо» (1:0).

«Динамо» і «Барселона» зустрінуться в Києві 2 листопада.