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    «Барселона» знайшла нового головного тренера

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    Хаві погодився очолити каталонську команду - «Барселона» знайшла нового головного тренера
    Хаві погодився очолити каталонську команду
    Фото з відкритих джерел

    Місце звільненого Рональда Кумана має зайняти колишній гравець команди Хаві

    Колишній півзахисник і капітан «Барселони» Хаві Ернандес дав згоду очолити команду. Наразі він тренує «Аль-Садд» з Катару, але, як повідомляє Mundo Deportivo, дав згоду очолити синьо-гранатових. За інформацією джерела, фахівець може взятися до справи після паузи на ігри збірних.

    За цей час сторони мають вирішити кілька питань. По-перше, Хаві необхідно розірвати чинний контракт із «Аль-Саддом». По-друге, має бути узгоджений новий тренерський штаб, з яким працюватиме іспанець.

    Вночі на 28 жовтня «Барселона» звільнила 58-річного нідерландського фахівця Рональда Кумана. Він очолив каталонську команду в серпні 2020 року після того, як синьо-гранатові активували опцію викупу його контракту в збірної Нідерландів. У сезоні-2020/2021 каталонський клуб під його керівництвом виборов Кубок Іспанії і посів 3-е місце в чемпіонаті Іспанії.

    У поточному розіграші чемпіонату Іспанії «Барселона» набрала 15 очок і посідає 9 місце у турнірній таблиці. Вона поступилася головним конкурентам за чемпіонство «Атлетіко» та «Реалу». У Лізі чемпіонів каталонський клуб іде на третьому місці в групі E після трьох турів: синьо-гранатові поступилися «Бенфіці» (0:3) та «Баварії» (0:3), і перемогли київське «Динамо» (1:0).

    «Динамо» і «Барселона» зустрінуться в Києві 2 листопада.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Барселона» знайшла нового головного тренера