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    «Барселона» провела перемовини з агентом найдорожчого футболіста світу

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    Міно Райола (в центрі) там, де крутяться великі гроші - «Барселона» провела перемовини з агентом найдорожчого футболіста світу
    Міно Райола (в центрі) там, де крутяться великі гроші
    Фото з відкритих джерел

    Райола і батько Ерлінга Голанда відвідали провідні іспанські клуби

    Іспанська «Барселона» зробила крок для підписання найдорожчого футболіста світу Ерлінга Голанда. Агент гравця дортмундської «Боруссії» Міно Райола разом з його батьком Альфом-Інге прилетіли до Барселони і вдень мали розмову з президентом клубу Жоаном Лапортою. Повідомляється, що перший етап переговорів вийшов позитивним. З ймовірним придбанням 20-річного нападника пов'язують закінчення ери Ліонеля Мессі в клубі. На «синьо-гранатових» чекає масштабна перебудова, в тому числі командної гри. Адже під «тікі-таку», яку запровадив ще Хосеп Гвардіола, Ерлінг хоч і підійде, але його ефективність значно зменшиться. Адже він комфортно себе відчуває, коли є можливість для дистанційного маневру.

    Не відступає від бажання придбати Голанда і «Реал». Не зважаючи на величезні борги, він не вийшов з переговорів. Як пише іспанська преса, з Барселони» Райола і Голанд-старший полетіли у Мадрид.

    Не виклчено, що наступним місцем призначення цього дуету стане Манчестер. «Юнайтед» через ціну трансферу в 180 мільйонів євро з переговорів вийшов, а ось «Сіті» від намірів не відмовився. Примітно, що під крилом Гвардіоли можуть опинитися не лише Голанд, а й Ліонель Мессі, у якого завершується контракт «Барселоною».

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) ФК Барселона
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